Bloqueos y manifestaciones HOY viernes 23 de octubre: ¿Qué calles están cerradas por marchas?

Este viernes 23 de octubre, la circulación en la Ciudad de México se verá afectada por diversas movilizaciones sociales.

Una serie de marchas, bloqueos y concentraciones se han convocado en las principales calles de la capital del país, por lo que las autoridades recomiendan a los automovilistas anticipar su salida.

A diario, diferentes sectores de la población realizan protestas en vialidades importantes de la capital que provocan severas afectaciones viales y alteran la movilidad de los habitantes. Para evitar contratiempos, es fundamental conocer cuáles son los puntos críticos y los horarios previstos para las movilizaciones de hoy.

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Diversas marchas y bloqueos en CDMX complicarán el tránsito vehicular este viernes 23 de octubre, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a través de su reporte matutino.

La corporación Policial capitalina advirtió sobre la presencia de contingentes del sector médico, agrupaciones estudiantiles y colectivos vecinales que afectarán vialidades principales en alcaldías como Cuauhtémoc, Coyoacán, Tlalpan y Xochimilco.

El primer foco rojo de la jornada comenzó a temprana hora sobre Paseo de la Reforma, donde agremiados de la Sección XXXII de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social iniciaron una caminata en soledad rumbo a la Plaza de la Constitución, encabezados por la consigna textual: “Mucho decimos, nada escuchan”.

El personal de salud demanda un aumento del 10 por ciento al salario tabular, insumos, equipo médico especializado y la contratación urgente de especialistas. En paralelo, el Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición Nacional de Trabajadores de Salud convocó a un mitin en la colonia Obrera bajo la protesta denominada: “En México no hay justicia para la salud”.

El primer foco rojo de la jornada comenzó a temprana hora sobre Paseo de la Reforma, donde agremiados de la Sección XXXII de la Ciudad de México del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social iniciaron una caminata en soledad rumbo a la Plaza de la Constitución, encabezados por la consigna textual: “Mucho decimos, nada escuchan”.

El personal de salud demanda un aumento del 10 por ciento al salario tabular, insumos, equipo médico especializado y la contratación urgente de especialistas. En paralelo, el Comité Ejecutivo Nacional de la Coalición Nacional de Trabajadores de Salud convocó a un mitin en la colonia Obrera bajo la protesta denominada: “En México no hay justicia para la salud”.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Viernes 23 de octubre, en la #CiudadDeMéxico.



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