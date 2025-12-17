Diputadas de gresca, sin fuero; si las denuncian irían a proceso

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma Suárez, afirmó que los legisladores capitalinos son los únicos en el país que no tienen fuero, por lo que si hay alguna denuncia formal y una vinculación en contra de alguna de las diputadas que participaron en la gresca el lunes se deberá seguir el proceso legal.

El legislador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) explicó que las legisladoras están en su derecho de presentar algún recurso jurídico si así lo consideran, pero ello implicaría que si alguien es vinculado a proceso no tendrá fuero.

EL DATO: MEDIOS internacionales, como CNN, Fox News, TMZ y The Independent informaron sobre los actos de violencia registrados en la tribuna del Congreso capitalino.

“La única entidad federativa que no tiene fuero por ser diputado es el Congreso de la Ciudad de México. Si una diputada decide presentar una denuncia y llega a ser vinculada a proceso tendrá que seguir el proceso judicial y no tiene fuero.

“Están en todo su derecho de hacerlo, evidentemente, si sienten que el derecho las apremia de su lado, pero son caminos muy delicados y que lo que queremos hacer es evitar, a toda costa, que esto se repita”, comentó en entrevista con Javier Solórzano, en Al Mediodía con Solórzano, para La Razón YouTube.

Esto, porque en la última sesión ordinaria del año, durante la discusión de la reforma de transparencia para la desaparición del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, legisladoras de PAN y Morena discutieron por una supuesta violación a un acuerdo de la bancada guinda.

La diputada de la bancada guinda, Yuriri Ayala Zúñiga, y su par del blanquiazul, Daniela Álvarez Camacho, no sólo se dieron empujones en la tribuna del Pleno del recinto legislativo, sino que la primera agredió a la panista con un zape y un pellizco en la axila, por lo cual ésta respondió con un codazo.

En ese momento, la panista Claudia Pérez Romero jaló del cabello a la morenista y ésta hizo lo propio con ella y con Álvarez Camacho. A ellas se unió Rosario Morales Ramos, quien tomó a Pérez Romero.

Esto no fue todo, sino que en las escalinatas de la tribuna, el diputado del partido guinda, Pedro Haces Lago, empujó al priista Omar García Loria, quien obstruía el paso.

El resultado de esto fue un receso y que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano abandonaran la sesión al considerar que no había condiciones para continuar con la misma. Así, Morena y aliados avalaron la reforma y el Paquete Económico de 2026.

“Es muy lamentable la situación que se vivió, creo que no hay ningún tema que fundamente o que ocasione el tema físico y el golpeteo que se dieron diputadas de diferentes fracciones parlamentarias.

“Esto, evidentemente, aleja más a la ciudadanía de la clase política. Si de por sí estábamos mal vistos, lo que deja como mensaje es que un Poder Legislativo que no sabe dialogar, debatir, discernir, discutir”, mencionó Sesma Suárez.

A las críticas se sumó la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, quien reprobó el conflicto registrado el lunes en el recinto legislativo local.

En su tradicional mañanera, la titular del Ejecutivo federal aclaró que la toma de la tribuna del recinto legislativo es normal, pero no la violencia, como la protagonizada ayer por las legisladoras.

“Un llamado a todos los diputados y diputadas de todos los grupos (políticos): no tiene por qué llegarse a la violencia. Entonces, yo creo que no debe ocurrir esto.

“Se puede estar en contra de una propuesta, incluso se puede tomar una tribuna, nosotros lo hicimos en su momento en contra de algunas leyes, pero caer en actos de violencia pues no es (...) Es condenable, pues. No debe ser”, expresó la mandataria federal.