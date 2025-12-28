Muere policía de la SSC que frustró robo a casa en Jardines del Pedregal; ‘no habrá impunidad’, advierte Pablo Vázquez

Román Martínez Estrada es el policía que frustró un asalto este 28 de diciembre en la alcaldía Álvaro Obregón.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) murió luego de resultar lesionado tras atender el reporte de un robo a casa habitación en la colonia Jardines del Pedregal, en alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Se trata del Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien acudió al llamado y, gracias a su intervención, logró frustrar el asalto; sin embargo, durante los hechos resultó herido de bala y perdió la vida luego de ser trasladado a un hospital.

A través de un mensaje, el titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, lamentó el fallecimiento del elemento y expresó sus condolencias a familiares y amigos, a quienes aseguró el apoyo y acompañamiento institucional.

Vázquez Camacho advirtió que “no habrá impunidad”, e informó que ya trabajan en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para ubicar y detener a los responsables.

Con profundo dolor, lamento informar que mi compañero Policía Segundo Román Martínez Estrada, quien esta tarde atendió el reporte de un robo a casa habitación en @AlcaldiaAO y gracias a su oportuna intervención frustró el asalto, perdió la vida.



— Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) December 29, 2025

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas de este 28 de diciembre, cuando el oficial acudió a un domicilio ubicado entre la calle Lluvia y la avenida Paseo del Pedregal. Del lugar salieron “varios sujetos” que, al notar la presencia del uniformado, comenzaron a correr y a disparar en su contra.

El policía Martínez Estrada resultó herido por un impacto de bala en la costilla . Al repeler la agresión, un presunto delincuente también fue lesionado, aunque no se informó si fue detenido.

Los agresores huyeron a bordo de una camioneta color azul que recibió impactos de arma de fuego; sin embargo, momentos después perdieron el control y se estrellaron.

Tras abandonar la unidad, robaron otro vehículo para continuar su escape, que fue localizado posteriormente junto con una caja fuerte en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo .

Foro TV informó que se desplegó un operativo de búsqueda en calles de la colonia Polanco, en las inmediaciones de Plaza Antara, entre las avenidas Ejército Nacional y Moliere, donde presuntamente se refugió uno de los sospechosos.

Hasta el momento no se han reportado personas detenidas, aunque, según Foro TV al menos una persona habría sido arrestada .

Cuerpos de emergencia realizan un operativo de búsqueda, luego del ataque con arma de fuego a un elemento de la policía. Después de revisar las cámaras de vigilancia, identificaron que los responsables habrían llegado a una plaza comercial en la zona de Polanco.



Sigue la señal… pic.twitter.com/6uYcGXG32b — NMás (@nmas) December 28, 2025

