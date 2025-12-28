Balacera deja un policía lesionado tras robo en Jardines del Pedregal; sospechosos huyen a Polanco

Elementos de la SSC en la Ciudad de México, en una fotografía ilustrativa.

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) resultó herido este domingo tras repeler una agresión y frustrar el robo a una vivienda de la colonia Jardines del Pedregal, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

En un primer reporte, la corporación detalló que el oficial acudió al domicilio ubicado entre la calle Lluvia y la avenida Paseo del Pedregal, de donde salieron “varios sujetos” que, al notar la presencia del uniformado, comenzaron a correr y a disparar en su contra.

Al responder a la agresión, un presunto delincuente también resultó lesionado, aunque no se informó si fue detenido . Al mismo tiempo, los involucrados escaparon del lugar a bordo de una camioneta color azul que recibió impactos de arma de fuego y por los que, momentos después, perdieron el control y se estrellaron.

Tras abandonar la camioneta, robaron un vehículo para continuar su huida, aunque fue localizado posteriormente junto con una caja fuerte en inmediaciones de la alcaldía Miguel Hidalgo .

Al respecto, Foro TV dio cuenta del fuerte operativo de búsqueda desplegado en calles de la colonia Polanco. Precisamente, se apostaron en inmediaciones de la Plaza Antara, entre las avenidas Ejército Nacional y Moliere, donde se habría refugiado un sospechoso.

Al momento, la SSC busca a los presuntos delincuentes a través de un cerco virtual, mientras el oficial lesionado fue trasladado a un hospital , donde se mantiene “en observación y tratamiento”, explicó la corporación.

