Motociclista cae de puente vehicular en la alcaldía Venustiano Carranza

Un motociclista perdió la vida tras caer de al menos 10 metros de altura de un puente vehicular en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con los reportes el accidente se localizó en el cruce de Canal de Río Churubusco y Avenida Circunvalación, en dónde el ‘biker’ cayó de varios metros de altura.

Minutos después del suceso, autoridades y servicios médicos acudieron a la zona para verificar el estado del hombre, así como para ayudar al avance vehicular mientras se realizaban las labores de peritaje.

En un video que circula en redes sociales, se observa el momento en el que el motociclista cae desde el puente. En las imágenes se puede ver que, al momento de caer, debido al impacto el casco salió disparado lejos del hombre.

Se reportó que la persona afectada falleció en el lugar, por lo que autoridades comenzaron a laborar para realizar el retiro del cuerpo.

Motociclista muere en la Benito Juárez

Otro motociclista falleció en la madrugada de este 1 de enero al derrapar sobre Circuito Interior.

El hombre de 28 años conducía una motocicleta de color verde con placas de Morelos cuando circulaba en la intersección con Francisco Belmar Rodríguez, en la colonia Ermita.

Autoridades acudieron a la zona y realizaron las labores correspondientes para levantar el cuerpo y retirar el vehículo de la vialidad.

