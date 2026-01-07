Despiden a biker arrollado; acusan homicidio doloso

Los hijos de Roberto Hernández durante el velorio de éste, ayer.

Familiares de Roberto Hernández despidieron al motociclista, quien fue atropellado y arrastrado por dos kilómetros debajo de un vehículo en la alcaldía Iztapalapa, y exigieron justicia para dar con la persona responsable de su muerte.

Este martes 6 de enero Roberto Hernández, de 52 años, fue sepultado luego de haber sido velado por su familia y amigos. Durante el acto fúnebre, sus hijos lamentaron el crimen y exigieron justicia por el motociclista.

El Dato: Tras el deceso, motociclistas han protestado para exigir a las autoridades justicia para Roberto Hernández, así como para garantizar la seguridad para los bikers.

“No hay mejor testimonio que el de los hijos de mi hermano para que puedan ver que mi hermano era una persona de bien, una persona trabajadora, cumplida, que, a pesar de que sus están grandes estaba para ellos hasta el dia en que nos loquitaron”, expresó el hermano de Roberto Hernández en el acto.

TE RECOMENDAMOS: Hay 13 unidades por asignar Apoya el GCDMX a 9 alcaldías con 37 camiones para recoger residuos

Ahí, Ivan Hernández, hijo de la víctima, pidió justicia por su padre y pidió recordarlo de manera alegre.

“En el momento en el que necesiten algo siéntanse en la confianza de pedirlo, así como recibimos el apoyo de todos. No hay palabras para definir el amor y conexión que se siente, toda la familia lo agradece”, mencionó.

2 mil 747 personas han sido asesinadas en hechos viales entre 2019 y 2024

Durante la madrugada del domingo 4 de enero, el repartidor en motocicleta fue atropellado por un vehículo de color azul, sobre Periférico Oriente y Eje 6 Sur, en Iztapalapa.

Se sabe que, debido al impacto, Roberto Hernández quedó atrapado debajo del auto, pero la persona que lo conducía no se detuvo y lo arrastró por unos dos kilómetros hasta la calle de Ingeniero Félix Palavicini, en la colonia Constitución de 1917, donde quedó el cuerpo del biker.

Datos oficiales de la Secretaría de Movilidad indican que, de 2019 a 2024, han sido asesinadas dos mil 747 personas en hechos viales. Mil 10 de ellas, 38 por ciento, viajaban en una motocicleta cuando se cometió el crimen, por lo cual es el tipo de usuario que encabeza esta mortalidad en las vialidades.

Asimismo, otros 326 homicidios por hechos de tránsito se cometieron de enero a septiembre del año pasado.

Sin embargo, los datos abiertos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, analizados por La Razón, muestran que pueden ser mucho mayor la cantidad de asesinatos viales. Según el órgano autónomo, cuatro mil 180 personas han sido asesinadas por siniestros viales. Más del doble de lo reportado por el Gobierno.

Entre las exigencias de la familia se encuentra que el delito de homicidio sea reclasificado como doloso, pues fue catalogado por la fiscalía capitalina como culposo, es decir, un accidente.

En todos los casos investigados por la Fiscalía General de Justicia local, se catalogó el homicidio como doloso, es decir, que en ninguno de esos más de cuatro mil hechos reportados hubo un dolo al ser asesinados, sino que se trató de un accidente, dicen las autoridades.