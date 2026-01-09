Vecinos rescatan a mujer que pedía ayuda tras explosión en Paseos de Taxqueña

Tras la explosión por acumulación de gas registrada en un edificio habitacional de la colonia Paseos de Taxqueña, en la alcaldía Coyoacán, vecinos del conjunto recorrieron los departamentos dañados luego de escuchar gritos de auxilio, logrando rescatar a una mujer que pedía ayuda, de acuerdo con un video difundido en redes sociales.

La grabación, captada por el ciudadano René Ibarra, muestra los momentos posteriores al estallido al interior del inmueble, donde se observan muros colapsados, vidrios rotos y escombros en pasillos y viviendas. Durante el recorrido se escuchan claramente los gritos de una mujer solicitando ayuda, lo que lleva a varias personas a intensificar la búsqueda hasta ubicarla y auxiliarla.

En el video se aprecia cómo los propios habitantes ingresan a distintos departamentos para verificar si había personas atrapadas, en medio de un ambiente de tensión y confusión, previo a que la zona fuera asegurada por los cuerpos de emergencia.

Fuerte explosión de gas en la colonia Paseos de Taxqueña, alcaldía Coyoacán.

El video es grabado por René Ibarra Soria, quien recorre los departamentos buscando personas heridas tras el estallido.

Autoridades de la Ciudad de México informaron que la explosión fue provocada por una probable acumulación de gas LP en uno de los departamentos del conjunto habitacional, lo que generó una fuerte onda expansiva que causó daños estructurales en el edificio afectado y en inmuebles cercanos.

Como medida preventiva, se realizó la evacuación de alrededor de 2 mil 500 personas de aproximadamente 280 departamentos, mientras personal de Protección Civil, Bomberos, ERUM y la Secretaría de Seguridad Ciudadana desplegó un operativo de atención y evaluación de riesgos.

De manera oficial, se confirmó que al menos cinco personas resultaron lesionadas a consecuencia de la explosión. Algunas fueron atendidas en el lugar y otras trasladadas a hospitales para recibir atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no reportan personas fallecidas.

Aunque el rescate de la mujer quedó documentado en el video difundido en redes sociales, las autoridades no han emitido un informe sobre ese auxilio, limitándose a confirmar el número de personas lesionadas y las acciones de emergencia realizadas tras el siniestro.

Las autoridades mantienen el área bajo resguardo y continúan con las evaluaciones estructurales, por lo que reiteraron el llamado a la población a no ingresar a los edificios dañados hasta que se determine que no representan un riesgo.

