Brugada entrega escuelas renovadas, senderos seguros y ‘parques alegría’ en la Agrícola Pantitlán.

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, encabezó la primera jornada del año del programa “Gobierno Casa por Casa” en la alcaldía Iztacalco, con un recorrido de entrega de obras de infraestructura educativa, seguridad y recuperación del espacio público en la colonia Agrícola Pantitlán.

Fase 1: Infraestructura Educativa

Como primer punto, la mandataria develó la placa del programa “1, 2, 3 por mi Escuela: Renovar para Transformar” en la Primaria Juan de la Luz Enríquez.

Destacó que las 19 escuelas de la colonia están siendo renovadas, tal como se informó a la comunidad, mediante trabajos de mantenimiento y mejora integral.

TE RECOMENDAMOS: Reutilizarán insumos para reducir costos Avala IECM materiales para elección de COPACO y Consulta de Presupuesto Participativo

“En esta colonia hay 19 escuelas y las 19 se están interviniendo. Nuestro compromiso es transformar cada escuela de la Ciudad de México”, afirmó.

Fase 2: Espacio Público y Seguridad

Durante el recorrido, la Jefa de Gobierno entregó dos Senderos Camina Libre, Camina Segura, ubicados en Avenida Guadalupe y Calle Uno, así como un Parque Alegría en el camellón del Eje 4 Oriente.

Se informó que, como parte de las acciones de Gobierno Casa por Casa, se han atendido 3 mil 924 solicitudes vecinales, relacionadas con bacheo, poda y servicios urbanos.

En materia de seguridad, se entregaron 18 patrullas nuevas y se reforzó la vigilancia con la instalación de 104 cámaras de videovigilancia, además de la modernización del alumbrado público.

Finalmente, la Jefa de Gobierno reiteró que el trabajo en territorio continuará para garantizar calles iluminadas, espacios seguros y servicios que mejoren la calidad de vida de las y los vecinos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR