Planean madres buscadoras una megamarcha con miras al Mundial

Colectivos de búsqueda, en conferencia, el 6 de febrero en la Plaza Palestina Libre.

Este año en la Ciudad de México se celebrará la Copa Mundial de Futbol FIFA 2026, en tanto, madres buscadoras de la capital y del Estado de México alistan una megamarcha nacional para protestar en contra del evento deportivo y para exigir justicia por los miles de casos de personas sin localizar.

En el festival “Un rumor se levanta: Algo se levantará en la ciudad”, activistas, artistas y pueblos originarios se reunieron el 6 de febrero para denunciar el despojo territorial, el acaparamiento del agua y la gentrificación que padece la capital mexicana en el marco de la justa deportiva.

Sobre la Plaza Palestina Libre, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, diversos colectivos de búsqueda también señalaron la falta de esfuerzos para afrontar la crisis de desapariciones que viven ambas entidades.

Frente a esta situación, el colectivo mexiquense Lirios Buscadores Izcalli convocó a una megamarcha nacional en la Ciudad de México para exigir justicia para sus familiares desaparecidos y protestar en contra del evento deportivo.

“Estamos planeando un Mundial con 132 mil desaparecidos en el país, para quienes no hay ni recursos ni instalaciones ni personal suficiente, pero sí se destinan dinero y preocupaciones para este evento. No estamos de acuerdo. Se debe atender esta crisis a nivel nacional antes de permitirnos celebrar un partido de futbol”, sostuvo Karla Lechuga, madre de Jeshua, en entrevista con La Razón.

“Se viene un Mundial que no necesitamos. Convocamos a todo el país a una megamarcha nacional, a pararnos en el Estadio Banorte (antes Azteca) y que sepan de nosotros. Este país necesita recursos para encontrar a nuestra gente, no para un Mundial que sólo beneficiará a unos pocos”, dijo Luis Cisneros, padre de Jeshua Cisneros Lechuga, joven de Cuautitlán Izcalli desaparecido el 13 de noviembre de 2025.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación federal, hay 132 mil 63 personas en México desaparecidas sin aún ser localizadas.

En la Ciudad de México, son seis mil 327 personas de quienes no se tiene rastro. Tan sólo en lo que va de 2026 se reportan 114 desaparecidas, mientras que del 1 de enero al 11 de febrero de 2020 hubo 65 casos. Actualmente es la entidad con más desapariciones en el país.

Carlos Ramírez, buscador del colectivo Hasta Encontrarles Ciudad de México, coincidió en que hay una falta de esfuerzos y apoyo por parte de las autoridades capitalinas.

“Tenemos carencias hasta en recursos básicos, como varillas y palas, falta personal capacitado y sensibilizado y ministerios públicos para afrontar miles de personas desaparecidas en la ciudad.

“Lamentablemente no se ha hecho lo suficiente para subsanar estas deficiencias. Algo tiene que hacerse para visibilizar esta problemática hacia el mundo, porque el mismo Gobierno de la ciudad ha hecho todo lo posible para maquillar la crisis de desapariciones”, apuntó en entrevista con este diario.

Carlos busca a su hermano Ángel Gerardo Reyes Chacón, uno de los tres empleados de la cadena de tiendas Sanborns que desaparecieron en la colonia Lindavista, alcaldía Gustavo A. Madero, en 2019.

El 29 de noviembre de ese año, el joven y sus compañeros Jesús Armando Reyes Escobar y Leonel Báez Martínez fueron vistos por última vez al salir de su trabajo. A más de dos años de comenzar la judicialización del caso, refirió Carlos Ramírez, no hay avances.

Aunque los colectivos de búsqueda aún no han definido la fecha ni la ruta de esta movilización, se prevé que termine en el Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, donde se celebrarán cinco partidos del megaevento deportivo, incluido el juego inaugural, el 11 de junio.

“En este Mundial habrá ojos internacionales por todos lados. Algunos querrán decir que México es un país muy bonito, etcétera, pero es importante aprovechar para mostrar el otro escenario del país, de la desaparición de personas y el reclutamiento de los cárteles”, refirió por su parte la madre buscadora fundadora de Mariposas Buscando Corazones y Justicia, Laura Curiel.

La mujer ha buscado durante una década a su hija, Daniela Mabel Sánchez Curiel. Ella desapareció en Tlalnepan-tla Estado de México, el 10 de marzo de 2015, tras discutir con su pareja y anunciarle que se separaría de ella. Desde entonces Laura Curiel no ha dejado de buscarla, exigir justicia para ella y cuidar de su nieto, quien tenía dos años al momento de perder a su madre.

La madre buscadora capitalina y fundadora del colectivo Una Luz en el Camino, Jaqueline Palmeros, también comparte que no deberían festejarse partidos de fútbol en una ciudad llena de desaparecidos.

“Hemos hecho llamados a la FIFA para que no se hiciera aquí el evento, pero hicieron oídos sordos, desafortunadamente”, lamentó.

La madre buscadora localizó parcialmente a su hija, Jael Monserrat Uribe Palmeros, desaparecida el 24 de julio de 2020 tras una búsqueda de empleo, refirió que falta mucho camino por delante para obtener finalmente justicia.

Jeshua, Ángel Gerardo, Daniela Mabel y Jael Monserrat comparten algo en común: eran jóvenes al momento de su desaparición, de entre 18 y 21 años. Las personas más vulnerables a la desaparición, muestran los datos oficiales, son mujeres y hombres adolescentes de entre 15 y 19 años.

SIN RASTRO ı Foto: Especial