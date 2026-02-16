CDMX registra en enero de 2026 su mes más seguro en 11 años: Clara Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, aseguró que enero de 2026 fue el mejor inicio de año en materia de seguridad en la Ciudad de México en los últimos 11 años, al registrar una reducción histórica en delitos de alto impacto.
De acuerdo con cifras oficiales, en comparación con enero de 2025 los delitos de alto impacto disminuyeron 19 por ciento, mientras que frente a enero de 2019 la baja es de 68 por ciento. El promedio diario pasó de 59 ilícitos el año pasado a 47 diarios en el primer mes de 2026.
En homicidios dolosos se contabilizaron 61 casos en enero, lo que equivale a menos de dos asesinatos diarios. En contraste, en enero de 2019 se registraron 135 homicidios.
Beca de Transporte para Universitarios 2026: ¿Cuáles son los requisitos y cómo se hace la renovación?
El robo de vehículo, con y sin violencia, también mostró reducciones: 37 por ciento menos frente a enero de 2025 y 69 por ciento menos respecto a 2019. El delito con violencia disminuyó fue de 53 por ciento anual y de 87 por ciento comparado con 2019.
En cuanto al robo de autopartes, el gobierno capitalino indicó que mantiene una tendencia a la baja desde 2023, con una reducción de 15 por ciento. Tan sólo en enero se aseguraron 166 toneladas de autopartes y se recuperaron 447 vehículos en operativos.
La administración local destacó que las 16 alcaldías registraron disminución en delitos de alto impacto respecto a enero de 2025. Entre las demarcaciones con mayores reducciones se encuentran Cuajimalpa, Gustavo A. Madero y Xochimilco.
La extorsión presenta una tendencia a la baja desde junio de 2025, por lo que la próxima semana se presentará una campaña específica contra este delito.
Además, hubo una reducción de 16 por ciento en comparación con diciembre pasado y una baja de 20 por ciento en personas fallecidas en hechos de tránsito frente a enero del año anterior.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr