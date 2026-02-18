Sujeto mata con un cuchillo a 2 adultos mayores en Azcapotzalco, CDMX.

Un hombre fue detenido este martes por matar con un cuchillo a dos adultos mayores en una vivienda ubicada en la calle Leopoldo Blakaller, en la colonia Ampliación San Pedro Xalpa, en la alcaldía Azcapotzalco, en la CDMX.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que las víctimas fueron halladas sin signos vitales y con heridas en el cuerpo tras el ataque ocurrido al interior del inmueble.

“Paramédicos que arribaron al punto diagnosticaron a dos adultos mayores sin signos vitales por lesiones con arma punzocortante”, señalaron las autoridades capitalinas.

El sujeto fue detenido por elementos de la policía capitalina, cuando se encontraba en las escaleras del patio de la vivienda ubicada en la alcaldía Azcapotzalco.

“El detenido había sido internado por sus familiares en una clínica de atención psicológica y psiquiátrica, de la cual se escapó en días pasados”, informó la SSC-CDMX en un comunicado.

El sujeto, del quien no se reveló el nombre, ya fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica en los próximos días.

#BoletínSSC | #DETENIDO | En atención a una solicitud de apoyo recibida por los operadores del #C2 #Poniente, policías de la #SSC acudieron a una vivienda localizada en la colonia Ampliación #SanPedroXalpa, en la alcaldía @AzcapotzalcoMx.



Al llegar, una mujer refirió que al… pic.twitter.com/D9EpvYM27D — SSC CDMX (@SSC_CDMX) February 19, 2026

JVR