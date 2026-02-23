Fundación Haghenbeck exige frenar negociación con Refugio Franciscano

La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. manifestó vía sus redes su “profunda preocupación” por las negociaciones que el Gobierno capitalino mantiene con el Refugio Franciscano, pese a que, de acuerdo con lo publicado, la propia administración documentó actos de maltrato y crueldad animal atribuibles a dicha organización.

En este mensaje dirigido a la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, la Fundación cuestionó el objeto y la legalidad de los acercamientos institucionales y exigió claridad sobre el estado de las investigaciones abiertas.

“La Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama I.A.P. manifiesta su profunda preocupación ante el hecho de que, después de que su propia Administración constató actos de maltrato y crueldad animal atribuibles al denominado Refugio Franciscano, se mantengan abiertas mesas de negociación con dicha organización”, señaló el documento.

En algunos espacios del refugio aún cuelgan los dijes con los nombres de algunos perros ı Foto: David Patricio›La Razón

La fundación formuló cinco preguntas públicas al Gobierno capitalino. Entre ellas: “¿Cuál es el objeto, alcance y fundamento legal de las negociaciones que su Gobierno sostiene con el Refugio Franciscano?” y “¿Bajo qué atribuciones y con qué mandato específico actúa el Secretario de Gobierno, César Cravioto, en las reuniones que ha sostenido con representantes de dicha organización?”.

También pidió aclarar si las negociaciones “contemplan la eventual devolución de los perros y gatos rescatados, pese a la existencia de carpetas de investigación abiertas por presuntos actos de maltrato y crueldad animal”.

En el escrito se cuestiona además por qué, “a más de 70 días del inicio de diversas carpetas de investigación, no se ha informado sobre su judicialización ni sobre la comparecencia formal de los presuntos responsables”, y se solicita precisar “cuál es el estado procesal exacto de dichas investigaciones y qué plazos legales se están observando”.

En el cierre del documento, la organización reconoció el compromiso público de la mandataria con la protección animal, pero advirtió: “La ley debe prevalecer sobre cualquier negociación política. El precedente que se siente en este caso será determinante para evitar que hechos de esta naturaleza se repitan”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT