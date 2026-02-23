“Quisiera tener respuesta de Tlaxcala para traer a mi hija”

La madre de Elena Liliette Álvarez López confió en que haya una respuesta pronta por parte de Tlaxcala para recuperar el cuerpo de su hija, el cual permaneció en dicha entidad más de ocho años, pues autoridades capitalinas rechazaron que hubiera una búsqueda de la joven.

Elena López Gutiérrez afirmó a La Razón que espera tener lo más pronto posible los restos de su hija, quien desapareció el 20 de julio de 2017. Explicó que ya acudió a Tlaxcala para solicitar la exhumación y traslado de éstos, pero debe esperar que avance el proceso para ello.

El Dato: La comisión Nacional de Búsqueda indica que 2024 fue el año con más desapariciones en la ciudad con 427 mujeres, 686 hombres y dos indeterminados.

“Yo quisiera ya tener respuesta de Tlaxcala para ya poder traer a mi hija para cumplirle la promesa de traerla con nosotros y después que descanse en un lugar digno.

“Estoy en espera de respuesta y todavía falta una audiencia y luego la exhumación y al último el traslado. pero todavía no sé nada. Tanta negligencia; deberían de tener un poquito de vergüenza después de tantas omisiones, para, por lo menos, agilizar esto último”, mencionó.

La madre de la joven de 33 años contó que luego de la desaparición de Elena Liliette, las autoridades de Tlaxcala levantaron su cuerpo el 13 de agosto de 2017 en el canal de agua Las Palmas, a un costado de la carretera México-Veracruz, kilómetro 153+300 de Huamantla.

46 mujeres reportó la CNB como desaparecidas en 2017 en la capital del país

Ella, junto con el Colectivo Una Luz en el Camino, acudió hace dos veces a la entidad vecina para conocer si ahí estaba el cuerpo de la joven y no sucedió así, aunque el 21 de septiembre de 2017 la procuraduría estatal emitió una solicitud de colaboración a otras entidades para identificar los restos de la mujer.

De acuerdo con el colectivo de madres y padres buscadores, la procuraduría solicitó en diversas ocasiones la colaboración, pero la respuesta de autoridades de la Ciudad de México fue que no tenían ninguna búsqueda de Elena Liliette.

“Yo no sé cómo hacen su trabajo las instituciones porque pues yo hubiera visto a mi hija, porque los tatuajes que ella tiene son inconfundibles: en el dedo anular tenía un anillo en forma de calavera. Una serpiente enroscada en la muñeca izquierda.

72 mil cuerpos sin registrar estima Una Luz en el Camino que hay en México

“Y tenía una línea de vida del corazón y la línea de vida y al último family. En su hombro izquierdo tenía una huella de perro y en medio decía Byron”, detalló López Gutiérrez quien supo que ya se había identificado a su hija el 13 de febrero.

El Colectivo Una Luz en el Camino expuso el pasado 18 de febrero que los presuntos funcionarios que rechazaron la búsqueda de Elena Liliette fueron el entonces encargado del Centro de Apoyo a Personas Extraviadas y Ausentes, José Antonio Ferrer Álvarez y la titular de Locatel, Karina Graciela Moreno Ocampo.

Además, los activistas señalaron al fiscal Especial de Investigación para la Atención del Delito de Secuestro en la capital, Willy Zúñiga Castillo, así como la ministerio público de homicidios, Laura Yazmín Hernández Muñoz.

La familia de la víctima y el colectivo exigieron indagar el caso y a estas personas por presuntas omisiones que imposibilitaron la identificación de los restos. Además denunciaron que no es el único hecho en el que hay irregularidades de este tipo, por lo que pidieron más atención.

“Reciben documentos (las autoridades) y no los leen, nada más reciben, no firman, no sé qué hacen, pero no trabajan. Si trabajaran, no pasarían este tipo de cosas, porque éste no es un caso aislado”, dijo López Gutiérrez.

La mamá de Elena Liliette afirmó que ha perdido confianza en las autoridades debido a las omisiones que se cometieron en el caso de su hija, por lo que llamó a trabajar y a ser “personas dignas representantes de las fiscalías”.

Agregó que continuará con el apoyo dentro del colectivo Una Luz en el Camino y a todas las familias que viven con la desaparición de un ser querido.

“Definitivamente nunca he pensado en no apoyar a mis compañeros y hablo en general, no nada más de mi colectivo, sino de todas las madres buscadoras que yo sé lo que están sufriendo y un granito de arena siempre ayuda”, afirmó.