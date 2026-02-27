Preparan luces moradas en el Zócalo por el 8M

Clara Brugada junto a integrantes de su gabinete, ayer, al presentar el programa Tiempo de Mujeres.

Por primera ocasión el Zócalo capitalino tendrá un alumbrado monumental color morado por el Día Internacional de la Mujer y durará todo marzo, afirmó la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Durante la presentación del programa Tiempo de Mujeres, la mandataria capitalina destacó que, como parte de las distintas actividades estará este alumbrado, al que se unirán edificios públicos.

El Tip: Los delitos en contra de las mujeres ocurren, principalmente, entre las 12:00 y las 13:00 horas del día, de acuerdo con los registros de la Fiscalía local de 2019 a 2024.

“Que en el Zócalo tenemos alumbrado monumental, el 15 de septiembre, el Día de Muertos, el 20 de noviembre y también tenemos en diciembre. Ahora vamos a tener en marzo, una iluminación monumental también y queremos que los edificios públicos también se iluminen de morado”, dijo.

Otra de las acciones simbólicas que encabezará Brugada Molina ocurrirá el sábado 7 de marzo en el Zócalo, un día antes del concierto de Shakira, donde lanzó una convocatoria a colectivas y ciudadanía para formar con letras la leyenda: Mujeres Siempre Vivas, Siempre Libres y Siempre Iguales.

35 por ciento bajaronlos feminicidios entre 2024 y 2025

La Jefa de Gobierno recordó que el 8 de marzo no es un día para celebrar ni felicitar ni regalar flores a las mujeres, pues es una fecha para conmemorar la lucha de ellas. Reconoció que aún faltan logros, como el obtener la igualdad sustantiva, una división sexual del trabajo y que los cuidados son obligación de la sociedad y no una exclusividad de las mujeres.

“El 8 de marzo es un día de lucha de las mujeres. Y a veces se malinterpreta. Y el 8 de marzo nos entregan una flor y nos felicitan. Y tenemos que recordar que el 8 de marzo es conmemorar la lucha de las mujeres”, expresó la funcionaria capitalina ante decenas de mujeres.

En enero, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México destacó la reducción de 35 por ciento de los casos de feminicidio en la capital al pasar de 68 carpetas de investigación, en 2024, a 44, en 2025. Asimismo, las judicializaciones en estos casos aumentaron cuatro por ciento en los mismos periodos.