Tren Ligero modificará su operación por trabajos de modernización: Conoce horarios y días

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México informó que a partir del sábado 7 de marzo de 2026 se realizarán modificaciones temporales en el servicio del Tren Ligero de la Ciudad de México debido a trabajos para implementar un nuevo sistema de regulación y control de tráfico ferroviario, así como labores de mantenimiento en estaciones.

De acuerdo con la dependencia, las obras buscan aumentar la capacidad de operación y el número de viajes en la línea que conecta Estación Tasqueña con Estación Xochimilco, uno de los principales corredores de transporte en el sur de la Ciudad de México.

Los trabajos consistirán en el tendido de cableado, instalación de equipo tecnológico para el control ferroviario y mantenimiento integral en diversas estaciones del trayecto.

Cambios en el servicio entre semana

El organismo detalló que de lunes a viernes el servicio del Tren Ligero concluirá a las 22:00 horas en toda la línea.

Después de ese horario, de 22:00 a 23:30 horas, las personas usuarias podrán continuar su traslado mediante unidades de apoyo de la Red de Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México y trolebuses, que cubrirán el recorrido entre Tasqueña y Xochimilco.

Operación los fines de semana

Para sábado y domingo, el tramo entre Tasqueña y Estadio Azteca contará con servicio de apoyo de RTP y trolebuses en determinados horarios.

Sábado: Servicio de apoyo de 06:00 a 22:00 horas entre Tasqueña y Estadio Azteca.

Domingo: Servicio de apoyo de 07:00 a 22:00 horas en el mismo tramo.

Desde la estación Estadio Azteca hasta Xochimilco, las personas usuarias podrán continuar su trayecto utilizando el Tren Ligero.

Asimismo, a partir de las 22:00 horas y hasta las 23:30 horas, los fines de semana operará únicamente el servicio de apoyo por autobuses en toda la línea, desde Tasqueña hasta Xochimilco.

El Servicio de Transportes Eléctricos indicó que estas modificaciones forman parte del proceso de modernización del sistema ferroviario con el objetivo de ofrecer un transporte más eficiente, rápido y seguro para los usuarios que diariamente utilizan esta ruta del sur de la capital.

MSL