Detienen a “El Chaparro”, presunto integrante de célula de La Familia Michoacan

La Fiscalía capitalina señaló que el detenido formaría parte de una célula vinculada con delitos de alto impacto y que operaba principalmente en Milpa Alta y Tláhuac

Detención
Detención Foto: Especial
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó la aprehensión de Ángel “N”, alias “El Chaparro”, por su probable participación en el delito de asociación delictuosa agravada y por su presunta relación con una célula del grupo criminal conocido como La Familia Michoacana.

De acuerdo con la investigación, “El Chaparro” sería integrante de un grupo vinculado con delitos de alto impacto como extorsión, cobro de piso, narcomenudeo y diversos hechos violentos, con presencia en las alcaldías Milpa Alta y Tláhuac, así como en municipios del Estado de México y Morelos.

Este arresto se suma a la detención de Arturo Ángel “N”, alias “El Ayala”, localizado y aprehendido el 19 de febrero en el municipio de Ixtapaluca, Estado de México, así como a la ejecución de una orden de aprehensión contra Juan “N”, alias “El Seven”, el 26 de febrero; ambos fueron vinculados a proceso por el mismo delito.

Tras su detención, Ángel “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial correspondiente, que determinará su situación jurídica.

La Fiscalía capitalina señaló que las investigaciones continúan para desarticular a los grupos delictivos que operan en la zona.

