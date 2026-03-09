Mauricio Tabe anuncia refugio y casa violeta para la atención a mujeres víctimas de violencia.

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció que se contará con una casa de emergencia, refugio y casa de transición, para mujeres víctimas de violencia, esto como parte de los servicios integrales que brinda el programa social Avanza contra la violencia, en colaboración con la Red Nacional de Refugios.

“La casa de emergencia brinda el apoyo por 48 horas, la casa de transición por 6 meses y el refugio por 3 meses para las mujeres víctimas de violencia”.

También anunció que en próximos meses estará en marcha la Casa Violeta, en la colonia Escandón, un espacio donde no sólo las mujeres de la demarcación, sino también de otras alcaldías podrán recibir atención médica, psicológica, asesoría y acompañamiento legal, porque son las mujeres quienes viven “el peor de los infiernos”.

“Este año pondremos en marcha la Casa de la Mujer, la Casa Violeta que tiene como propósito concentrar ahí todos los servicios de atención a las mujeres y también de capacitación. Será un centro para poder capacitar y brindar atención y orientación jurídica y psicológica a las mujeres”, indicó.

Tabe destacó que “Primero las Mujeres” en Miguel Hidalgo, no es sólo un slogan sino una realidad y prueba de ello es que la demarcación asignó un presupuesto este año de más de 141 millones de pesos en acciones y programas para las mujeres, a fin de seguir haciendo el piso más parejo entre hombres y mujeres.

Acompañado de la Dirección de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos y de las mujeres integrantes de la Brigada Violeta, así como de Directoras y Subdirectoras de la Dirección General de Desarrollo Social, Mauricio Tabe recordó que más de 347 mujeres han recibido el apoyo económico del programa Avanza vs la Violencia, a quienes también se les ha brindado asesoría jurídica y atención psicológica.

Muchas mujeres viven el peor de los infiernos cuando enfrentan violencia.



Y aquí no las dejamos solas, por eso tendremos una Casa de Emergencia, Refugio y Casa de Transición en coordinación con la Red Nacional de Refugios.



Además, pronto abrirá Casa Violeta en la colonia… pic.twitter.com/DnWLPWPTRf — Mauricio Tabe Echartea (@mauriciotabe) March 9, 2026

En ese sentido, llamó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México a realizar un trabajo conjunto con las diferentes demarcaciones, para brindar una mejor atención a las mujeres víctimas de violencia, así como al Gobierno Federal parta dotar de mayores recursos a esta dependencia y con ello se pueda castigar a los agresores y la justicia sea expedita.

“Quiero reconocer que la Fiscalía ha hecho un esfuerzo por mejorar la atención a las víctimas, pero no es suficiente y sí en estos temas, el Gobierno de la Ciudad debería estar convocando para que pudiéramos trabajar de forma coordinada, es decir, cada quien asumiendo un tramo de responsabilidad, nosotros el primer contacto a las víctimas y ellos la imputación de la responsabilidad de los agresores y en el caso de aquellas víctimas que requieren mayor apoyo, también contar con los recursos suficientes para fortalecer la colaboración con la Red Nacional de Refugios”, dijo.

A pregunta expresa, el alcalde de Miguel Hidalgo, lamentó la decisión de los diputados de Morena en el Congreso local que rechazaron el incremento de presupuesto destinado al programa social Pa` las jefas correspondiente al ejercicio fiscal 2026 y con se impidió duplicar el número de beneficiarias del programa.

“Los diputados de Morena dijeron que no y eso hacen siempre, le dicen que no a las jefas, le dicen que no a las obras públicas en Miguel Hidalgo, le dicen que no a las mujeres y luego andan diciendo que, pregonan que sí, pero en los hechos le dijeron que no a aumentar los recursos para las mujeres en Miguel Hidalgo”, expuso.

Señaló que desde 2022 se han entregado cerca de 10 mil apoyos económicos con este programa, en donde la diferencia se logró desde su asignación, ya que se destinan a quienes más lo necesitan.

“Los programas sociales no son una bolsa de recursos para ganar simpatías, no son una bolsa para minimizar el descontento gubernamental, los programas sociales no son un instrumento para mantener la legitimidad del gobierno y el respaldo, los programas sociales son un medio para hacer justicia".

Entre los programas que la alcaldía ha emprendido en favor de las mujeres están los comedores Manos a la Olla, donde se han repartido cerca de 2 millones de raciones a bajo costo; los Puntos Violeta, que suman actualmente 239 espacios seguros; así como la Unidad Médica Violeta, las Estancias Infantiles, el programa Mujeres al Mando que ha capacitado a más de 250 mujeres en oficios no tradicionales, la Hora Rosa que se estableció en diversos deportivos y los Viernes Violeta, en donde se han tocado cerca de 2 mil 500 puertas en colonias como Popotla, Anáhuac, Tacubaya, Tlaxpana y Pensil.

Por su parte, Lorena Córtes Falcón, Directora de Igualdad, Diversidad y Derechos Humanos de la alcaldía Miguel Hidalgo, dijo que en Miguel Hidalgo “Primero las Mujeres” es una realidad.

“La atención que se brinda a las mujeres víctimas de violencia es para todas las mujeres, también en Miguel Hidalgo contamos con muchas mujeres que vienen a trabajar aquí, entonces, la Casa Violeta será un lugar de atención integral y desarrollo para las mujeres, principalmente porque les queda cerca a las mujeres de Miguel Hidalgo, pero cualquier mujer que asista podrá estar dentro de nuestros servicios”, dijo.

