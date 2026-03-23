Conductores de taxi por aplicación se manifiestan frente a Palacio Nacional; exigen poder trabajar en AICM | VIDEO

Conductores de taxi por aplicación se manifiestan frente a Palacio Nacional para exigir que se les permita trabajar en el AICM.

Un grupo de conductores de taxi por aplicación se manifiesta este lunes frente a Palacio Nacional, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, para exigir que se le permita a estas plataformas operar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), ante las restricciones del Gobierno federal.

Medios locales reportaron que un grupo de 10 a 20 manifestantes se concentraron sobre la calle de Moneda, en una de las salidas del Palacio Nacional, para manifestarse contra las medidas impuestas por el AICM para evitar que los conductores por aplicación (Uber, Didi, entre otras) operen en sus instalaciones.

Imagen de archivo de bloqueos de taxistas de sitio en el AICM, con los que exigieron retirada de taxis por aplicación. ı Foto: Cuartoscuro

Los manifestantes gritaron consignas como: “¡Déjennos trabajar!” y “¡Libre acceso al Aeropuerto!”. Asimismo, portaron carteles con leyendas como: “No somos delincuentes, somos trabajadores”, “Injusticia es trabajar con miedo”, “Reglas claras para trabajar en paz”, “Lo que pasa en el Aeropuerto de CDMX es injusto”, entre otras.

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Se desconoce si ha habido una respuesta por parte del Gobierno federal o se ha buscado un diálogo directo con los trabajadores.

Taxis por aplicación protestan en la calle de Moneda, cerca de Palacio Nacional, exigen se les permita trabajar en el @AICM_mx #TómaloEnCuenta pic.twitter.com/bW9qTodIqU — @TraficoReporte (@NoticiasImagen) March 23, 2026

La protesta ocurre tras semanas de tensión entre los taxistas que operan en el AICM, los conductores de aplicación y los mismos usuarios, quienes prefieren el servicio de un taxi privado ante lo que consideran abusos en los precios de los primeros.

“Blindan” AICM contra taxis de aplicación previo al Mundial

La protesta de este lunes ocurre tras semanas de tensión entre los taxistas, los conductores de taxi de aplicación y los usuarios.

Los taxistas de base del aeropuerto (agrupados en empresas como Nueva Imagen y Porto Taxi) han presionado para que las autoridades federales expulsen a los conductores de taxi por aplicación del AICM como, argumentan, lo marcan las normas del lugar.

Uber es un ejemplo de taxi por aplicación. ı Foto: Especial.

Estos taxistas han amagado con boicotear la Copa Mundial de Fútbol si no se atiende su demanda de expulsar a los conductores privados del AICM, el cual será uno de los principales puntos de llegada de turistas durante la justa mundialista.

A causa de esto, la Guardia Nacional (GN) comenzó a llevar a cabo operativos para detener y multar a cualquier vehículo de plataforma que intente recoger pasajeros en las puertas de llegada del AICM, considerados zona federal.

Ante esto, la empresa de taxis por aplicación Uber ha destacado que cuenta con un amparo que, explica, debería impedir sanciones de la GN a los conductores suyos que operen en aeropuertos. Sin embargo, la misma denuncia que la autoridad ha hecho caso omiso de este amparo.

🚖🚨Marina se reúne con agrupaciones de taxis del AICM.



El Grupo Aeroportuario Marina sostuvo un encuentro con las 11 agrupaciones de taxi que operan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde presentó nuevas disposiciones para el transporte terrestre.



Entre… pic.twitter.com/4Sfj4607vy — Azucena Uresti (@azucenau) March 11, 2026

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó durante su Conferencia del Pueblo que los taxistas de base cuentan con derecho a exigir el retiro de los taxis por aplicación, pues, explicó, los primeros pagan una contraprestación para operar ahí, lo cual no llevan a cabo Uber, Didi ni otras empresas similares.

Mientras tanto, los usuarios denuncian precios elevados (hasta cuatro mil pesos por viaje), largas filas y servicios deficientes de los taxis de base.

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