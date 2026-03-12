Va GN contra taxis de app tras bloqueo en AICM

EN MEDIO de manifestaciones de agrupaciones de taxistas y reclamos de la plataforma Uber por presuntas detenciones arbitrarias de sus conductores, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) iniciará operativos para frenar la operación de servicios de transporte irregulares dentro de sus instalaciones.

El Grupo Aeroportuario Marina (GAM) informó la realización de reuniones con 11 agrupaciones de taxistas que prestan servicio de transporte en la terminal aérea, con el objetivo de revisar las condiciones en las que operan y establecer nuevas disposiciones.

11 agrupaciones de taxistas se reunieron con las autoridades

Entre las medidas planteadas se destacó el despliegue de operativos de vigilancia por parte de la Guardia Nacional para inhibir la presencia de transporte no autorizado que ofrece traslados a pasajeros dentro de las instalaciones del aeropuerto. Asimismo, subrayaron que los servicios de aplicación de taxis no se encuentran autorizadas para operar dentro de la zona federal del aeropuerto.

Después de alcanzar acuerdos en dicha mesa de diálogo y después de tres horas de exacerbar el tránsito en la zona, los taxistas se retiraron del sitio.

El AICM reportó en su cuenta oficial de X que a partir del 12 de marzo comenzarán las acciones por parte de la Guardia Nacional para reforzar la seguridad de los usuarios y garantizar que los servicios de traslado que operan en la terminal cumplan con la normativa legal vigente.

Ante este anuncio, Uber pidió el cese de las detenciones arbitrarias y discriminatorias de sus conductores al prestar servicio en aeropuertos, con lo cual, sus conductores podrían ejercer su trabajo sin ser objeto de multas ni confiscaciones de su medio de trabajo.

La compañía citó la determinación que presentó la Jueza Decimotercera de Distrito en Materia Administrativa en octubre del año pasado, en la cual ordenó a la GN cumplir con la suspensión definitiva respecto al juicio de amparo, en el que se determinó una multa a los servidores públicos que no obedezcan e incurran en delito de no respetar el amparo.

Destacó que “Uber no es, como afirmó ayer el Grupo Aeroportuario Marina, una plataforma ‘irregular’, sino una plataforma que lleva más de 13 años en México, y que es elegida por miles de usuarios”.

La Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes destacó que Uber no cuenta con autorización para prestar servicios en el aeropuerto y que el amparo le concedió la suspensión definitiva para que las autoridades no realicen las detenciones arbitrarias y discriminatorias de vehículos de aplicación.