Persisten lluvias en CDMX: alertan por granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes este 31 de marzo

Ante el pronóstico de lluvias, se activa la Alerta Amarilla en CDMX.

Al cierre de marzo, persisten las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, donde se han registrado lluvias ligeras y chubascos desde las primeras horas de este martes.

Aunque las precipitaciones han sido intermitentes, han afectado, principalmente, distintos puntos al sur y oriente de la capital, específicamente las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. No obstante, desde el mediodía también se han registrado chubascos y lloviznas en demarcaciones del centro, como Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco.

Al corte de las 17:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que continúan las lluvias ligeras en Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y advirtió que podrían persistir hasta el anochecer.

Se observa que persisten zonas de lluvias ligeras en las demarcaciones: @Alc_Iztapalapa, @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta, @TlahuacRenace, @TlalpanAl y @XochimilcoAl.



Se prevé que las lluvias continúen durante el resto de la tarde y primeras horas de la noche en la Ciudad de… pic.twitter.com/AQ0QNHmRvC — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026

Activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías por lluvias

Ante el pronóstico de lluvia de entre 15 a 29 milímetros, posible caída de granizo y actividad eléctrica, así como vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora , la SGIRPC activó la Alerta Amarilla en 13 alcaldías:

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Iztacalco

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Venustiano Carranza

Xochimilco

Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas para el miércoles

Asimismo, activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para las primeras horas de este 1 de abril en al menos tres alcaldías ubicadas al sur de la Ciudad de México:

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

En estas demarcaciones se espera que los termómetros desciendan a los 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del miércoles.

⚠️ Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del miércoles 01/04/2026, en las demarcaciones: @ALaMagdalenaC, @AlcMilpaAlta

y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.#PronósticoDelTiempo… pic.twitter.com/qizqrLBYfB — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) March 31, 2026

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cehr