Advierten posibles afectaciones

Persisten lluvias en CDMX: alertan por granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes este 31 de marzo

Pronostican actividad eléctrica y vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora en distintos puntos de la Ciudad de México

Ante el pronóstico de lluvias, se activa la Alerta Amarilla en CDMX.
Ante el pronóstico de lluvias, se activa la Alerta Amarilla en CDMX. Foto: larazondemexico
Por:
César Huerta

Al cierre de marzo, persisten las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, donde se han registrado lluvias ligeras y chubascos desde las primeras horas de este martes.

Aunque las precipitaciones han sido intermitentes, han afectado, principalmente, distintos puntos al sur y oriente de la capital, específicamente las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. No obstante, desde el mediodía también se han registrado chubascos y lloviznas en demarcaciones del centro, como Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco.

Al corte de las 17:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que continúan las lluvias ligeras en Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y advirtió que podrían persistir hasta el anochecer.

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Activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías por lluvias

Ante el pronóstico de lluvia de entre 15 a 29 milímetros, posible caída de granizo y actividad eléctrica, así como vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla en 13 alcaldías:

  • Álvaro Obregón
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtémoc
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Miguel Hidalgo
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Venustiano Carranza
  • Xochimilco

Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas para el miércoles

Asimismo, activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para las primeras horas de este 1 de abril en al menos tres alcaldías ubicadas al sur de la Ciudad de México:

  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tlalpan

En estas demarcaciones se espera que los termómetros desciendan a los 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del miércoles.

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cehr

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