Persisten lluvias en CDMX: alertan por granizo, actividad eléctrica y vientos fuertes este 31 de marzo

Al cierre de marzo, persisten las condiciones meteorológicas adversas en la Ciudad de México, donde se han registrado lluvias ligeras y chubascos desde las primeras horas de este martes.
Aunque las precipitaciones han sido intermitentes, han afectado, principalmente, distintos puntos al sur y oriente de la capital, específicamente las alcaldías Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac y Xochimilco. No obstante, desde el mediodía también se han registrado chubascos y lloviznas en demarcaciones del centro, como Benito Juárez, Cuauhtémoc e Iztacalco.
Al corte de las 17:00 horas, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó que continúan las lluvias ligeras en Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco, y advirtió que podrían persistir hasta el anochecer.
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Activan Alerta Amarilla en 13 alcaldías por lluvias
Ante el pronóstico de lluvia de entre 15 a 29 milímetros, posible caída de granizo y actividad eléctrica, así como vientos con rachas superiores a los 50 kilómetros por hora, la SGIRPC activó la Alerta Amarilla en 13 alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtémoc
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
- Xochimilco
Activan Alerta Amarilla por bajas temperaturas para el miércoles
Asimismo, activó la Alerta Amarilla por temperaturas bajas para las primeras horas de este 1 de abril en al menos tres alcaldías ubicadas al sur de la Ciudad de México:
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tlalpan
En estas demarcaciones se espera que los termómetros desciendan a los 4 y 6 grados Celsius entre las 03:00 y las 08:00 horas del miércoles.
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cehr