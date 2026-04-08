Detienen a mujer de 63 años por disparar a vecino durante riña en Álvaro Obregón

Una mujer de 63 años fue detenida luego de disparar a un vecino durante una discusión en la colonia Chamontoya, en la alcaldía Álvaro Obregón, al suroeste de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Noche Buena y Azucena, donde el hijo de la detenida agredió físicamente a un vecino durante la riña. En un momento, la adulta mayor intervino y accionó un arma de fuego.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) atendieron al hombre lesionado, de 28 años, quien presentaba una herida de bala en el dorso izquierdo, por lo que lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención medica.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) arribaron al sitio, donde detuvieron a la mujer y le aseguraron un arma corta con cinco cartuchos útiles y un cartucho percutido. Asimismo, fue detenido su hijo, de 33 años.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, “quien determinará su situación legal y continuará con las investigaciones del caso”, informó la SSC.

#BoletínSSC | #DETENIDOS | Oficiales de la #SSC de la Ciudad de México detuvieron a dos personas que probablemente, luego de una riña vecinal, lesionaron a un hombre con disparos de arma de fuego, en la colonia #Chamontoya, de la alcaldía @AlcaldiaAO.



De inmediato, los efectivos… pic.twitter.com/wHD7afvj31 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) April 8, 2026

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cehr