Avanza consulta para modificar dictamen del Sistema de Cuidados de CDMX

En la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se dijeron “muy contentos” por la consulta del Sistema de Cuidados, expresó la coordinadora de la comisión de Igualdad de Género, Cecilia Vadillo Obregón.

Este domingo, durante la conferencia de prensa “La Chilanguera”, la diputada local presumió los resultados de la consulta, que arrancó hace una semana.

“Estamos muy contentos. Llevamos una semana de la etapa deliberativa de la consulta del Sistema de Cuidados. [Estamos] muy contentas con el resultado. Hemos tenido tres foros, la verdad muy nutridos. Vamos a presentar los resultados a finales de esta etapa , la siguiente semana, veremos si es el jueves o si es también en este espacio”, dijo.

Desde el pasado 6 de abril se han realizado tres foros abiertos de esta consulta. El primero con personas con discapacidad, otro con adultos mayores y el tercero con personas cuidadoras.

“ Ha sido muy nutrida la participación , alrededor entre 60 y 100 personas por foro. (...) Agradecerles a todos los que se han tomado el tiempo. Han venido personas de distintos estados del país, de Chihuahua, de Michoacán, también vinieron personas de otros países, como de España, de Cataluña”, explicó.

Por último, Cecilia Vadillo remarcó que la consulta servirá para modificar el dictamen del Sistema de Cuidados, un conjunto de programas, infraestructura y presupuestos, con el objetivo de redistribuir, resignificar y reducir las labores de cuidado, principalmente hechas por mujeres.

“La verdad fue extraordinario, nos llevamos muchas observaciones muy pertinentes al dictamen. No es una consulta nada más cosmética, que no va a tener impacto en el dictamen. Estamos recibiendo muchas observaciones y vamos a hacer un análisis de cuáles son pertinentes y que podemos incorporar”, concluyó.

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cehr