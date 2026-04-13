Adrián Rubalcava retomará negociaciones con Sindicato del Metro para normalizar servicio

Este lunes se reanudarán las negociaciones entre la dirección del Sistema de Transporte Colectivo Metro y el sindicato de trabajadores, con el objetivo de avanzar en acuerdos que permitan restablecer la operación total del servicio en toda la red.

De acuerdo con el comunicado oficial, el director general del Metro, Adrián Rubalcava Suárez, sostendrá un nuevo encuentro con la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), como parte de un proceso de diálogo que se ha desarrollado durante varios meses.

La reunión se llevará a cabo por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, quien ha dado seguimiento a la situación y ha solicitado retomar las mesas de trabajo para concretar soluciones de fondo.

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Entre los principales puntos que se abordarán en este nuevo acercamiento destacan tres ejes fundamentales: la seguridad de los usuarios, el mantenimiento permanente de vías y trenes, así como las condiciones laborales del personal.

Adrián Rubalcava Suárez, director general del Metro ı Foto: Metro CDMX

Según lo informado, estas mesas buscan consolidar acuerdos que beneficien tanto a los trabajadores como a los usuarios del sistema, permitiendo así mejorar el funcionamiento del Metro en su totalidad.

Las autoridades también señalaron que, aunque ya se han logrado avances importantes en las conversaciones previas, será en esta nueva etapa donde se retomen las negociaciones para dar continuidad a los compromisos pendientes.

El objetivo principal de este diálogo es lograr que la red del Metro opere de manera completa y continua, luego de las afectaciones registradas en el servicio.

Asimismo, se destacó que el proceso se realiza en coordinación con la Secretaría de Administración y Finanzas, con el fin de establecer soluciones tanto inmediatas como a largo plazo.

Finalmente, el gobierno capitalino expresó su confianza en que la conciliación con el sindicato permitirá normalizar la operación de los trenes en el corto plazo, beneficiando a millones de usuarios que dependen diariamente de este sistema de transporte.

Esta tarde estableceremos diálogo con la dirigencia del #SNTSTC para avanzar en acuerdos que permitan restablecer la operación completa de los trenes en toda la red del @MetroCDMX.

Ha sido un proceso de meses, con avances importantes, y hoy retomamos la mesa para atender tres… https://t.co/eWn233KAvZ — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) April 13, 2026

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LMCT