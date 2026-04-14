Congreso de CDMX entrega la Medalla al Mérito Policial a 100 elementos de la SSC.

En una sesión solemne, las y los diputados del Congreso de la Ciudad de México, entregaron la “Medalla al Mérito Policial”, a mujeres y hombres policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y a elementos de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la capital, con el objetivo de reconocer la labor policial, el compromiso, la valentía, la lealtad y el heroísmo para enfrentar a la delincuencia y proteger la vida y la seguridad de la ciudadanía.

En el Pleno del Congreso de la Ciudad de México y con el Secretario de Seguridad Ciudadana, licenciado Pablo Vázquez Camacho y la Fiscal General de Justicia, Bertha María Alcalde Luján como testigos, las y los diputados de la Comisión de Seguridad Ciudadana, entregaron 100 medallas a hombres y mujeres de la SSC, a 20 elementos de la FGJ, y se hizo una entrega especial de 12 Reconocimientos Post Mortem, a las y los familiares de los oficiales caídos en cumplimiento de su deber entre 2024, 2025 y 2026.

#Reconocimiento | Esta mañana, acudí al @Congreso_CdMex, en compañía de las Subsecretarias, Subsecretarios de la @SSC_CDMX, para ser testigo de la entrega de un merecido reconocimiento a mis compañeras y compañeros policías, que todos los días cumplen con enorme vocación,… pic.twitter.com/ItXFr3qnoc — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 14, 2026

Durante sus participaciones, las y los diputados coincidieron en la importancia de reconocer el desempeño de las mujeres y hombres que cuidan y protegen a los más de 20 millones de personas que todos los días se desplazan en una de las ciudades más grandes del mundo; a ellas y ellos que no solo portan un uniforme, que defienden al que no puede defenderse, que se enfrentan con valor y entrega a quienes atentan contra la seguridad de los habitantes, y que representan la entrega sin condiciones, la vocación de servicio y la disciplina.

Además, extendieron un reconocimiento y agradecimiento a las familias de las y los policías por su sacrificio, por esperar en casa a que acabe un turno y por vivir con la incertidumbre de los peligros a los que sus seres queridos se enfrentan; a las madres, padres, esposas, esposos, hijas e hijos que son un pilar fundamental en la carrera policial y en las historias de cada una y cada uno de los galardonados.

Durante la ceremonia, se ofreció un minuto de aplausos para reconocer a todos los galardonados por sus actos heroicos, su constancia y su servicio; además se tomó un minuto de silencio para recordar con profundo respeto a los Policías de la Ciudad de México que perdieron la vida en cumplimiento de su deber y con agradecimiento a sus familiares presentes.

En su oportunidad, la Oficial María Guadalupe Álvarez Sánchez, integrante del Agrupamiento Femenil “Atenea”, recordó la acción por la que hoy fue reconocida, por proteger a una mujer y a su hija menor de edad que eran golpeadas por su pareja sentimental, quien además la agredió a ella con un cuchillo y le rasgó el chaleco antibalas; sin embargo, gracias a su capacitación constante y su compromiso con la ciudadanía, pudo defenderse, detener al agresor y salvaguardar a las mujeres. Dijo que, con casi 20 años de servicio, siente una enorme satisfacción por formar parte de la Policía de la Ciudad de México, la Mejor Policía del país, por el trabajo que realiza y por ser parte del Agrupamiento Femenil.

Cabe señalar que las cinco categorías de la Medalla al Mérito Policial son: “Por el salvamento de alguna persona, aun con riesgo de su vida”; “Por la prevención de un grave accidente, aun con riesgo de su vida”; “Por impedir la destrucción o pérdida de bienes importantes del Estado o de la nación”; “Por la persecución y captura de delincuentes, con riesgo de su vida”; y “Por la diligencia y cumplimiento demostrado en las comisiones conferidas”.

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JVR