Apoya PAN limitar las redes a infancias

La diputada del PAN Laura Álvarez Soto dijo que pedirá al Gobierno de la Ciudad de México y a los distintos grupos parlamentarios sumarse a su iniciativa para restringir las redes sociales a menores de 16 años.

En conferencia, la legisladora reiteró que la propuesta, presentada el pasado 16 de abril en el Congreso local, es una medida para salvaguardar los derechos de las infancias, así como para prevenir delitos en contra de ésta, como la pornografía infantil.

“No es quitar, no es prohibir, pero sí es cuidar. Hoy nuestros niños y adolescentes están viviendo violencia, tristeza y desesperanza.

El Dato: Hasta julio de 2025, la alcaldía Cuauhtémoc concentraba la mayor tasa de abuso sexual, violación simple y violación equiparada en contra de menores en los últimos siete años.

“Voy a poner una iniciativa en la que se le pide al Gobierno de la Ciudad de México restringir redes sociales a personas niños, niñas y adolescentes menores a 16 años. Esto no es un tema político, no es un tema personal, es de conciencia social, lo cual se pedirá a todas las instancias del Gobierno y a todos los grupos parlamentarios que se unan para cuidar el futuro de nuestra ciudad”, mencionó.

La iniciativa de Álvarez Soto plantea adicionar la fracción XIV al Artículo 44 de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, para establecer la restricción de las redes sociales para estos sectores de la población, y plantea también “implementar las acciones y recomendaciones de las autoridades respecto de las mismas”.

Conectividad ı Foto: Especial

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Al respecto, la cofundadora del centro ReStart, Mercedes Llamas, mencionó durante la conferencia que, en México, al menos, 82 por ciento de los niños de entre 7 y 11 años de edad utiliza Internet y de éste, 79 por ciento utiliza las redes sociales.

La experta también mencionó que este acceso a la web también pone en riesgo a los menores de edad, pues, dijo, tres millones de adolescentes en el país, de entre 12 y 17 años, han sido víctimas de ciberacoso a través de las redes sociales y videojuegos.

“Hablamos de una infancia que está completamente expuesta, sin regulación, sin filtros ni las herramientas cognitivas ni emocionales para procesar lo que están viendo.

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“Estamos muy preocupados porque nuestros hijos no salgan de casa, porque hay personas que pueden atacarlos, pero están siendo atacados dentro de sus mismas casas”, comentó Mercedes Llamas.

En lo que se refiere a la pornografía, la cofundadora del centro ReStart detalló que, en promedio, un menor de entre seis y ocho años accede a ese contenido para adultos.

La activista consideró que esto es preocupante, pues se estima que, en promedio, uno de cada cinco búsquedas en Internet está relacionada con el contenido sexual.