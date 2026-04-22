¿Por qué cerraron el Mercado de Sonora de la CDMX HOY 22 de abril?

Por la noche de este 21 de abril se registró un fuerte incendio en los puestos seminifijos ubicados cerca del Mercado de Sonora de la Ciudad de México, al lugar acudieron autoridades para amagar las llamas.

Pasadas las 22:00 horas de este martes un incendio comenzó a afectar a los locales y edificios aledaños al Mercado de Sonora, por lo que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los Bomberos acudieron para combatir el fuego.

El incendio alcanzó una gran magnitud, y las llamas consiguieron una altura de hasta 7 metros por lo que incluso eran visibles desde varios puntos cercanos; debido a esto, el fuego afectó los cables de electricidad.

La SSC informó que una pipa de agua ingresó a la calle Cabañas esquina con Juan Cuamatzin de la Colonia Centro para poder sofocar el fuego, precisaron que los policías ayudaron a desalojar a los habitantes del edificio aledaño.

Incendio en el Mercado de Sonora ı Foto: X: @JefeVulcanoCova

Últimos reportes del incendio del Mercado de Sonora

Al corte de las 23:47 horas el Gobierdo de la CDMX informó que los equipos de emergencia continuaban trabajando, y que de manera preliminar no se reportaban personas lesionadas.

El fuego fue controlado en el callejón en donde se originó el incendio; sin embargo, las labores para amagar las llamas en otros dos inmuebles continuaron incluso durante las primeras horas de este miércoles.

Tarjeta informativa incendio ı Foto: X: @GobCDMX

El director general del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova informó que alrededor de las 00:44 horas contaban con un 70 por ciento de avance en la extinción del fuego.

Fue alrededor de las 04:44 horas que Pérez Cova informó que se logró extinguir el fuego por completo, por lo que comenzarían con las labores de remoción y enfriamiento en la zona.

Amagan fuego en el Mercado de Sonora ı Foto: X: @JefeVulcanoCova

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó que se mantienen trabajando en la zona, por lo que piden a las personas evitar pasar cerca del lugar afectado y permitir el paso de los vehículos de emergencias.

Se estima que aproximadamente más de 100 locales de la zona se vieron afectados, tres edificios fueron alcanzados por el fuego y se desalojó aproximadamente a 200 personas cerca de la zona.

El paso por la calle Juan Cuamatzin y la calle Cabaña; y de algunas de las calles aledañas a la zona del incendio, continúan cerradas por las labores de enfiamiento y remoción de escombros.

Recuerda que nos mantenemos trabajando para sofocar el incendio registrado en las cercanías del Mercado Sonora, evita la zona y permite el paso de vehículos de emergencias.



Al momento se cuenta con un 90% de avance en los trabajos de extinción.#LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/NiDgF1owTV — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) April 22, 2026

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