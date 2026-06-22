Celebrar a los papás sale 74% más caro a familias de CDMX

Las familias capitalinas gastan 74.8 por ciento más en la celebración del Día del Padre, en comparación con hace tres años, de acuerdo con datos de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco).

Los datos de 2023 de la organización privada muestran que en 2023 el gasto estimado por familia en esta fecha fue de mil 750 pesos, pero para el presente año ascendió a tres mil 59.

El Tip: En 1950 comenzó a celebrarse el Día del Padre en las escuelas con el objetivo de reconocer a la figura paterna.

Karen Ortega es madre de familia y cada año celebra el Día del Padre. De acuerdo con la mujer, los artefactos electrónicos y la comida en restaurantes son algunos de los productos y servicios que tuvieron un alza en sus precios.

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“Le compré (al papá de sus hijos) unos audífonos. Digo, no compré el año pasado lo mismo, pero sí se me hicieron caros.

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“Fueron dos mil 800 (pesos) y como una anda checando precios en varias partes, me acuerdo que otros similares, te hablo hace dos o tres años, estaban en dos mil (pesos), por mucho dos mil 200 (pesos). Yo iba con esa idea, y sí me sorprendió el precio”, contó a La Razón la madre de familia, quien cada año le celebra a Sergio el Día del Padre.

Si se toman en consideración los datos de 2025, el costo promedio por familia ha seguido aumentado considerablemente para esta celebración en la capital.

Durante el año pasado, el gasto promedio familiar para celebrar el Día del Padre llegó a situarse en dos mil 847 pesos, por lo que, si este dato se compara con el costo promedio de 2026, hubo un incremento total de 7.45 por ciento.

“Sí me festejan, pero salimos a comer a lugares donde sabemos que no nos vamos a pasar de la cuenta. Y eso porque todo ha subido mucho, la ropa, los aparatos, la comida en todos lados, todo.

“Este año, gracias a Dios sí nos dio para salir, pero el año pasado no salimos. Pedimos comida y estuvimos en la casa”, expuso Alejandro Álvarez, uno de los 1.7 millones de padres de familia que, según las estimaciones de la Canaco, radican en la capital del país.

En un comunicado, la Canaco local indicó que la derrama económica por el Día del Padre de este 2026 alcanzará los cinco mil 506 millones de pesos en la Ciudad de México.

Dicho monto representa un incremento de 11.73 por ciento si se contrasta con la derrama de 2025, momento en el cual los comercios capitalinos registraron ventas por hasta cuatro mil 928 millones de pesos.

Conviene destacar que, la derrama económica por esta celebración, ha aumentado sostenidamente desde 2020, año en el que la Canaco local reportó 725 millones de pesos en ventas para los negocios de la Ciudad de México, esto en un contexto notoriamente afectado por la pandemia de Covid-19.