Adrián Rubalcava renuncia al PRI tras designación de Santiago Taboada a Jefatura de Gobierno por el FAM

Adrián Rubalcava renunció este sábado al PRI luego de que las dirigencias del Frente Amplio por México respaldaron la candidatura del panista Santiago Taboada a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Te invito a seguir la transmisión #EnVivo de mi conferencia de prensa 👇https://t.co/SafoPdwKty — Adrián Rubalcava (@AdrianRubalcava) November 18, 2023

Hace unos días, Adrián Rubalcava había explicado que las dirigencias nacionales del Frente Amplio por México se habían demorado en entregar el aval que tendrían que haber otorgado para que pudiera arrancar con su precampaña.

En su momento, manifestó preocupación y desconcierto, pues dijo no entender qué es lo que negocian las dirigencias “sin los interesados en la mesa”, si cada partido sólo tuvo el registro de un candidato, pues señaló que “no puede estar por encima de un proceso abierto y democrático una negociación”

Este sábado, Adrián Rubalcava, en conferencia de prensa, lamentó que se haya llegado a un acuerdo cupular para designar a una persona que está vinculado con construcciones irregulares, y le mandó decir al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, que no tiene palabra.

Adrián Rubalcava indicó que no tiene "un plan B", sin embargo, le informó a Alejandro Moreno, líder del Partido Revolucionario Institucional que tomaría la decisión de renunciar.

"Me utilizaste, Alejandro Moreno, y no se vale. Hablar con la verdad lo da todo. Esto no me lastima solamente a mi, sino también a la sociedad que tiene la esperanza de encontrar una opción. El Frente Amplio sí traiciona. No tengo pensado un plan B. Hoy me separo del PRI", dijo Adrián Rubalcava.