García Harfuch adelanta que dejó SSC para colaborar con Sheinbaum; ‘no puedo tener agendas paralelas’

Omar García Harfuch aseguró que ser policía no le permite tener agendas paralelas, por ello, decidió separarse del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

A través de sus redes sociales adelantó que se separa del cargo para colaborar con Claudia Sheinbaum en su proyecto, que dará continuidad a la Cuarta Transformación.

“Como lo he expresado siempre, ser jefe de la Policía no permite agendas paralelas, por esta razón me separo del cargo de secretario de Seguridad para colaborar con Claudia Sheinbaum, quien, con su visión y liderazgo, logrará dar continuidad a la transformación del país”, señaló.

Por la mañana se separó del cargo de secretario de Seguridad Ciudadana, para lo cual entregó una misiva al jefe de Gobierno Martí Batres.

AM