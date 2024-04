Agua contaminada en BJ: Batres afirma que alcaldías no ayudan y Álvaro Obregón responde.

El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, aseguró que los gobiernos de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón no han ayudado para atender el problema del agua contaminada, pues sólo están en la grilla, pero ya le respondieron.

En conferencia, el mandatario capitalino reprochó a las autoridades de las alcaldías por presuntamente no acompañar a su administración en la atención de esta problemática, a diferencia del Gobierno federal.

“La verdad se ha hecho un trabajo intenso, de cercanía con la gente y lo hemos hecho ¡nosotros! El gobierno de la Ciudad de México, a través de sus dependencias (…) y nos ha ayudado el Gobierno de la República, fundamentalmente Pemex, la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina.

“No hemos recibido ayuda de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón, nada, no fueron los alcaldes para ver en qué ayudaban, en qué nos ayudaban, en qué colaboraban, qué aportaban, ¡nada, pura grilla, pura politiquería!”, mencionó.

Batres Guadarrama afirmó que las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón no inspeccionaron edificios, construcción u otro tipo de inmuebles ni sugirieron investigar zonas específicas.

Al respecto, la encargada del despacho de la Álvaro Obregón, Mariana Rodríguez Mier y Terán, dijo a La Razón que el Gobierno capitalino no ha pedido apoyo, no ha informado con claridad y justifican que el pozo es jurisdicción del Sacmex, por eso no la demarcación no tiene facultades.

“No nos han pedido apoyo, no nos han informado de lo que se está haciendo y no nos han permitido el ingreso (al pozo Alfonso XIII). El argumento que ellos utilizan es que ese pozo pertenece al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), está dentro de su jurisdicción y ellos son los únicos que tienen facultades para el tema de distribución de agua potable”, mencionó al ser cuestionada sobre si el gobierno pidió apoyo para atender el tema del pozo contaminado.

Un video vale más que mil palabras, el Secretario de Gobierno @GobCDMX niega la información de lo encontrado en el Pozo Alfonso XIII Hemos estado presentes desde que los vecinos nos informaron del operativo, pues ni eso nos comunicaron de Gob Central ¿Qué esconden @martibatres ? https://t.co/JICG2Pss8A pic.twitter.com/fOgCgLuYvZ — Mariana Rdz Mier y Terán (@marianarmyt) April 11, 2024

Rodríguez Mier y Terán recordó que la noche del martes, cuando la Guardia Nacional aseguró el pozo Alfonso XIII, posible fuente contaminadora del agua en Benito Juárez, ninguna autoridad del Gobierno capitalino le explicó a ella, quien asistió al lugar, sobre la situación.

La encargada del despacho mencionó que en el sitio estuvieron presentes el secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz; la secretaria de Protección Civil, Myriam Urzúa; y autoridades del Sacmex.

“Cuando salieron (los funcionarios) dejaron resguardado el pozo con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, entonces repito: qué están escondiendo”, cuestionó.

Además, Rodríguez Mier y Terán llamó al Gobierno capitalino a transparentar los resultados de los análisis que han hecho al agua en Benito Juárez y por los cuales descartaron que esté contaminada por un hidrocarburo.

De acuerdo con Batres Guadarrama, el recurso está intoxicado con un elemento de la familia de los aceites y lubricantes, pero no precisó de cuál se trata.

“Qué es lo que están escondiendo, por qué esta falta de transparencia, por qué no dejarnos acompañar el proceso, pero, sobre todo, por qué no también mostrar los resultados oficiales de los laboratorios que estuvieron analizando estas muestras”, comentó la encargada del despacho en Álvaro Obregón.

JVR