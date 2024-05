Alcalde de BJ reclama que problema de agua contaminada aún no está resuelto

El alcalde de Benito Juárez, Jaime Mata Salas, expuso que recibieron tres reportes de agua contaminada de la colonia San Pedro de los Pinos, por lo que pidió al Gobierno capitalino que resuelva la problemática que se reportó desde hace 38 días.

Comentó que a más de un mes que se identificó el agua contaminada en alrededor de nueve colonias en la demarcación, el Gobierno local no ha dado la información correspondiente para que los vecinos puedan estar tranquilos al saber que el problema concluyó.

Jaime Mata recordó que se encontró presencia de aceites y lubricantes en el pozo de Alfonso Xlll, el cual se clausuró después de diez días de que las autoridades dijeron que el agua era apta para el consumo humano.

"No se puede afirmar que ya no existe el problema sino se conoce cuál es la existencia del riesgo de salud pública, cual es el tipo de contaminante, la fuente, si hay o no contaminación en el subsuelo, los avances de la investigación, quiénes son los responsables", comentó.

Agregó que la Contraloría interna de la demarcación solicitó a través de un requerimiento que se expliquen los motivos de las conferencias de prensa realizadas en torno al tema del agua contaminada en alcaldía.

Jaime Mata indicó que las conferencias realizadas el 13 y 15 de abril tuvieron el objetivo de informar a la ciudadanía el estado en el que se encontraba la situación.

"Se lo digo a la Contraloría y al Jefe de Gobierno, no nos van a callar, nosotros no vamos a ocultar la información que tenemos y que al momento el Gobierno de la Ciudad no ha transmitido, seguiremos insistiendo en que se le de respuesta a los vecinos", expuso.

Rechazó las declaraciones del Jefe de Gobierno, Martí Batres cuando señaló que la alcaldía Benito Juárez no intervino para apoyar a resolver la contaminación del agua, pues aclaró que nunca acudió a la demarcación, ni a las colonias afectadas.

"Solo una vez recibió a los vecinos en las oficinas de Seduvi, sin celulares y sin medios de comunicación, esa es la actuación del Gobierno de la Ciudad, esa es la realidad de lo que se está haciendo", dijo

El titular de la alcaldía compartió que desde el inicio de la emergencia se busco al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, incluso, Martí Batres para coadyubar esfuerzos en beneficio de los afectados, pero reclamó que algunos de los oficios fueron constatados apenas hace cinco días, mientras que otros aún no tienen respuesta.

El ingeniero José Luis Luege, quien también es exdirector de Conagua, dijo que no hay forma de conocer el contaminante, ya que falta la custodia fría de la muestra, es decir, que la única muestra válida para saber qué es la sustancia, fue la que tomó Pemex de la profundidad del pozo Alfonso Xlll.

Lo anterior, debido a que ya se intervino en las cisternas afectadas y fueron lavadas, por lo que el contaminante ya se diluyó, por ello, sugirió que la alcaldía exija al Gobierno local un documento oficial en el que se incluya la información acerca de la sustancia.

"Si hay en el fondo del pozo un problema que puede ser un aceite, un lubricante o hidrocarburos. Tenemos varias hipótesis de cómo llego el contaminante al pozo, una es un derrame del almacenamiento de Pemex, algún tanque de alguna gasolina o fabrica que trabaje con alguno de los materiales", expresó.

Mencionó que el Gobierno capitalino aseguró que se está extrayendo el agua contaminada a través de pipas, sin embargo, no aclaró el tratamiento que se le da o quién es el responsable, por ello, exhortó a Martí Batres que sea transparente con la ciudadanía.

Vecinos afectados por agua contaminada en BJ solicitarán reparación de daños

Alicia Camps, vecina afectada y vocera de Guardianes del Agua BJ, advirtió que el problema del agua contaminada en Benito Juárez trasciende de cualquier tema electoral o político, pues consideró que se trata de una situación que pone en riesgo la vida de los ciudadanos, por ello, tomarán medidas jurídicas para que se les reparen los daños y se les garantice seguridad.

La mujer comentó que han metido diversas quejas a Comisión de Derechos Humanos, así como a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y de Protección Urbana (Fedapur) para pedir reparación de daños.

“En la demanda solicitamos que se haga justicia por los derechos que se nos han vulnerado, los gastos que hemos tenido que hacer en los especialistas, en mi caso tuve que ir al dermatólogo por dermatitis, gasto más gas para calentar mi agua para bañarme, aunado a eso tengo que comprar garrafones, mi perro estaba enronchado, fueron más de mil pesos en atenderlo”, reclamó.

Camps reclamó que ya no reciben apoyo de garrafones o pipas por parte del Gobierno de la Ciudad de México, pues consideró que sería una manera de que Martí Batres aceptara que sigue la problemática.

Explicó que los vecinos contrataron especialistas por su cuenta, los cuales hasta la fecha recomiendan que no utilicen el agua para bañarse, por lo que tuvieron que seguir tomando medidas a falta de la nula información y solución.

“El Jefe de Gobierno está muy ocupado preparando el día de las madres cuando aquí estamos valiendo, no les importa, mientras más calladitos estemos para ellos mejor, pero no lo vamos a hacer, contamos con gente muy brillante en la alcaldía que nos está asesorando”, subrayó.

Alicia Camps se pronunció en contra de las declaraciones del Jefe de Gobierno, Martí Batres, cuando dijo que la alcaldía Benito Juárez se deslindó del problema, pues aseguró que a diferencia de él, durante los días del bloqueo para exigir que se atendiera el caso, el alcalde se presentó en el lugar.

“El gobierno no tiene bases para reclamarle a la alcaldía, obviamente no tiene los recursos que el Gobierno local, pero estuvo paso a paso con nosotros, prueba de ello son las conferencias que hacen para mitigar la incertidumbre”, compartió.

Camps respaldó a Jaime Mata respecto a los reportes de agua contaminada en la colonia San Pedro de los Pinos, la cual anteriormente no estaba en la lista de colonias afectadas, pero ahora ocupa el número 13.

Las colonias que reportaron agua con “olor y textura extraña” son Nápoles, Ciudad de los Deportes, Nochebuena, Nonoalco, Tlaquemécatl, Vértiz Narvarte, Vértiz, Del Valle Norte lV, V y Vl, Del Valle Centro l, ll y lll, Mixcoac, San Juan e Insurgentes San Borja.

“Recibí mensajes que decían que vecinos ya estaban percibiendo agua contaminada en San Pedro de los Pinos”, lo cual, coincide con los tres reportes que confirmó el alcalde que hay de dicha colonia.

Por otro lado, la vecina afectada acudió a la conferencia de este martes que encabezó el alcalde Jaime Mata, con el objetivo de establecer diálogo con el ex titular de Conagua, José Luis Luege Tamargo, para exponer las preocupaciones y dudas de los afectados.

La mujer comentó a La Razón que a través de la página Guardianes del Agua BJ, que abrió en X, los afectados escribieron cosas que les intrigaban respecto al tema del líquido contaminado, las cuales presentó Alicia esta tarde a Luege Tamargo.

“Queremos que Luege nos conteste una serie de preguntas que tienen los vecinos, de la alcaldía salí con cita para hablar con él; en el chat los vecinos nos hicieron llegar sus temores, inquietudes, para que se las haga llegar al ingeniero”, explicó.

