Alcalde Tabe acusa campaña tras amago de su padre a verificador del Invea

El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, acusó que desde ayer se comenzó una campaña para "atacar e intimidar" a su familia, luego de que en redes sociales se difundió un video en donde el padre del funcionario amagó a un verificador del Instituto de Verificación Administrativa (Invea), ante la clausura de un local de tacos Don Eraki.

Ante este hecho, Tabe Echartea aseguró que se inventó que haya un negocio ilícito vinculado a su familia.

“Desde ayer comenzaron una campaña para atacar e intimidar a mi familia. Inventaron que tiene un negocio “ilícito” de tacos y que formo parte de él. Usan las instituciones para oficializar sus mentiras. Su desesperación no tiene límites”, aseveró en su cuenta de Twitter.

El video muestra al padre de Mauricio Tabe advertir al verificador que le clavaría un cuchillo que porta en la mano; después, sujeta del rostro al joven y le acerca el arma.

“Te lo clavo, hijo de p***. Tranquilícese, pura v****, cabrón. ¡Órale, hijos de la c*******”, amenazó el hombre al verificador.

Ante los gritos del personal de Invea, el hombre amedrentó a los trabajadores y a quien grabó los hechos.

Por su parte, Daniel Tabe ofreció una disculpa en sus redes sociales, en la que aseguró que se siente "muy arrepentido" por sus acciones y que no fue su "intención hacerle daño a alguien".

Lamento mucho mi conducta de hoy, nunca fue mi intención hacerle daño a alguien. Sinceramente, sentí mucho coraje de que me clausuraran mi negocio que me ha costado muchos años de trabajo. La gente que me conoce sabe cuánto me ha llevado construir este negocio, pero nada justifica lo que hice. Me siento muy arrepentido y le ofrezco una disculpa a los verificadores que sólo hacían su trabajo. De verdad me arrepiento, no va con mi personalidad