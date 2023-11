Alianza opositora va por encuesta para definir candidato en la CDMX

Las dirigencias del PRI, PAN y PRD en la Ciudad de México acordaron que el candidato de la coalición Va X la CDMX, registrada en los últimos minutos del pasado domingo, sea definido mediante una encuesta.

El convenio señala que “se realizará una valoración objetiva de los contendientes a través de un estudio demoscópico, donde se determine quién tiene la preferencia de los ciudadanos para abanderar la coalición”.

Sin embargo, aún quedan en el limbo las reglas de la contienda interna y los requisitos que deben cumplir los aspirantes, pues en el documento sólo se especifica que el registro se llevará a cabo un solo día —el 15 de este mes— en un horario de 9:00 a 18:00 horas, y en la sede de cada uno de los partidos involucrados.

La información sobre algunos aspectos de las reglas han salido a cuentagotas. La senadora de este partido, Kenia López Rabadán, mencionó que las dirigencias partidistas le informaron que habrá foros, debates y encuestas para elegir a los candidatos del Frente Amplio en la Ciudad de México y en el resto de las entidades federativas.

Dijo también que “si en la Ciudad de México se asigna o se establece que sea mujer, será maravilloso; si se asigna que sea hombre, acompañaré a quien esté liderando esta encuesta”.

El coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Espinoza Cházaro, indicó que serán cuatro los debates entre aspirantes y aseguró que el candidato será definido en enero, al final de la etapa de precampañas.

Legisladores locales del PAN señalaron que aún no hay claridad respecto a la forma en que se definirá el candidato ni los términos bajo los cuales se negoció la coalición con el PRI y con el PRD.

El legislador Diego Garrido dijo estar a la espera de alguna comunicación oficial, y agregó: “Habría que preguntarle al partido qué registraron, porque no sabemos, nadie, qué hicieron”.

Su compañera de bancada Luisa Gutiérrez Ureña coincidió en que no se sabe nada de las reglas, pero aseguró que está convencida de que cualquiera que sea seleccionado será un gran candidato: “En esta ciudad va haber alternancia y va ser a favor del Frente Amplio”, remarcó.

Sobre el tema, el secretario de elecciones del CEN del PAN, Ernesto Sánchez Rodríguez, dijo a La Razón que su partido tiene claro que sus abanderados son Taboada y Lía Limón, pues ellos “tienen posibilidades reales de ser los candidatos a la Jefatura del Gobierno”.

Sin embargo, reconoció que otros partidos también tienen aspirantes fuertes, como es el caso del PRI, con el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava y el diputado Luis Cházaro, del PRD.

En tanto, la alcaldesa de Álvaro Obregón, Lía Limón, celebró la firma del convenio y aseguró que en la oposición capitalina habrá “un proceso democrático, de participación, porque estoy de acuerdo en que son tiempos de mujeres”.

Entrevistada afuera del Congreso, a donde acudió a entregar su aviso de licencia por 15 días, con vigencia de ayer y hasta el 20 de noviembre, Lía Limón aseguró que cuidará la unidad en todo momento y prometió abonar a ella en caso de que no salga favorecida. “Son tiempos de sumar, voy a jalar en equipo, las dirigencias han tomado la ruta adecuada y soy parte de ese equipo”, enfatizó.

La alcaldesa llegó al Congreso acompañada por unos 500 simpatizantes, quienes le gritaba “Jefa de Gobierno”, “Sí se puede” y “No le saquen”.

Lía anunció que recorrerá todas las alcaldías para escuchar las necesidades de los capitalinos y que será “una candidata de unidad y fuerte”.

Cabe resaltar que el pasado viernes 3 de octubre la titular de ÁO emitió un juicio ante el Tribunal Electoral de la Ciudad de México por “la negativa de conceder a la actora la licencia temporal”, especifica el documento. “Eso obliga a que muy pronto el Congreso de la Ciudad de México rectifique y me dé la licencia”, sostuvo Lía.

Dijo estar segura de ganar el juicio, porque no tiene sentido que le hayan rechazado la solicitud: “Voy a ganar el juicio, porque están violando mis derechos político-electorales de manera autoritaria, antidemocrática y por miedo”.

Por otro lado, los cinco aspirantes a la candidatura de la coalición Morena-PT-PVEM permanecieron sin actividades ni en reuniones presenciales ni en redes sociales, en acatamiento a la veda de toda la semana impuesta por la dirigencia nacional del guinda.

Sobre este proceso, el Presidente López Obrador pidió que en la elección del coordinador de la Defensa de la Cuarta Transformación en la Ciudad de México “no haya dedazo ni tampoco imposición”, y que sea la gente quien elija, de manera libre, al aspirante.

CUEVAS SE QUEDA. Por la mañana, la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, aclaró que continúa dentro de la alianza opositora en la Ciudad de México, pero advirtió que en caso de que se dé alguna traición por parte de las figuras políticas que están a la cabeza, se retirará de la misma.

“El día que a mí la alianza me traicione o no cumpla con lo acordado, entonces diré: muchas gracias, me retiro; pero nada de traiciones, porque eso es de gente basura, de gente sin principios, sin valores, sin palabras y gente a la que no le importa la ciudadanía”, sostuvo.

En conferencia de prensa, Cuevas dijo que no tiene dos caras, sino una sola forma de ser, y sigue en la alianza porque no puede dividirse en dos lugares, pues, dijo, “el que juega con dos amos, siempre con uno va a quedar mal”.