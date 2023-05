“Apoyaré al que quede sólo si hay transparencia y debate”

El coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México, Víctor Hugo Lobo, afirmó que si él no resulta elegido como candidato de la alianza opositora a la Jefatura de Gobierno apoyará al que quede, “siempre y cuando se aplique un mecanismo correcto de definición, que haya transparencia y debate y que no haya dedazo”.

“Tenemos que ver cuál es el método, debe ser perfectamente claro. Debe ser un método que sea confiable, que sea transparente, que sea auditable; por supuesto, somos demócratas y sabemos que en la democracia quien decide es la mayoría y la mayoría de los ciudadanos decide qué propuesta es la mejor, dijo en entrevista con La Razón.

El legislador explicó que la coalición de la oposición está en un momento de definiciones, en el que cada aspirante del PAN, PRI y PRD está haciendo su esfuerzo y están presentando proyectos de gobierno, propuestas y plataformas. Todos en la alianza, ahondó, están dando a conocer su proyecto de gobierno y ése será el plus que tenga el candidato oficial a la Jefatura de Gobierno, ya que se va integrar por todos los puntos de vista posibles.

Para el diputado capitalino, éste es el factor que los hará salir triunfantes en el 2024 en la capital del país, para quitar a Morena de la Jefatura de Gobierno.

“Mi proyecto, por ejemplo, parte de la experiencia; tuve experiencia en gobernar una de las alcaldías más grandes de la Ciudad de México, cuyo tamaño y número de gente es proporcional a la de un país. Nos gusta analizar la experiencia en los resultados y la trayectoria de cada servidor público”; en mi caso, mi experiencia y mi buen desempeño hablan por mí”, enfatizó

¿Cree que la alianza tiene mayores posibilidades de ganar la Ciudad de México después del escenario que dejaron las elecciones del 2021? En el 2021 los partidos de la alianza ganaron por más del 20 por ciento a Morena y tuvieron un millón 800 mil votos contra un millón 500 mil del guinda. ¿Por qué no se han ganado todas las alcaldías? Porque no en todo estuvimos juntos, no en todos los distritos; por la condición política se tomó la decisión de no ir en alianza en algunos, pero tuvimos mayores votos, el factor fueron los distritos, que fue lo que pasó con Gustavo A. Madero y Xochimilco. Ahí la distancia fue de menos de 3 por ciento. Para el siguiente proceso electoral los números son contundentes; en el tema electoral no son solamente las encuestas, sino los antecedentes del comportamiento electoral.

Hoy es claro que los gobiernos que han respaldado la alianza han sido prácticamente en 80 y 90 por ciento mucho más exitosos que los proyectos que ha impulsado el proyecto del gobierno de Morena. Los gobiernos de Morena han sido gobiernos fallidos en sus demarcaciones. Los ciudadanos buscan consensos, buscan conciliación y eso representa la alianza con de los partidos con la sociedad civil.

¿Ya se debe definir al candidato de la alianza? Tendremos que empezar pronto a entrar en el mecanismo de selección interna. Yo creo que todavía los tiempos finalmente electorales no son los exactos, pero ya nosotros podemos estar construyendo esto; medianamente se ve claro a un par de personajes. En el caso del PRD, estamos encabezando el ánimo de las bases y de la Dirección Estatal Nacional y de los equipos territoriales. Lo que sigue es sentarnos a organizar y trabajar en el tramo de fortalecimiento interno. Nosotros, desde el PRD, estamos recuperando la confianza de miles de ciudadanos que han simpatizado mucho tiempo por el proyecto. Nosotros nos mantenemos fuertes, dignos, con mucho orgullo, con mucho honor, diciendo que somos la mejor propuesta política que requiere la ciudad y el país.

Siempre he dicho que si hay alguien que tenga una base social más amplia, que esté más preparado, que tenga mejores resultados y que tenga la aprobación de los ciudadanos lo respaldaré, pero tendrá que tener esas condiciones. Bienvenida la competencia, pero no si es el dedazo Víctor Hugo Lobo, Coordinador de la bancada del PRD en el Congreso de la Ciudad de México

¿Apoyará a quien quede como candidato si no es el elegido? Siempre he dicho que si hay alguien que tenga una base social más amplia, que esté más preparado, que tenga mejores resultados y que tenga la aprobación de los ciudadanos lo respaldaré. Bienvenida la competencia, pero no si es el dedazo; que no se ponga a personas que no tienen la capacidad, la formación y la pasión por nuestra ciudad. La respuesta está en el método, debe haber debates en donde cada uno de los aspirantes den a conocer a los ciudadanos lo que han hecho, lo que están proponiendo, y cómo lo van a resolver. Seguramente de ahí saldrá un primer análisis, después, vayámonos a una encuesta y que sean los ciudadanos quienes definan.

¿Qué necesita la Ciudad de México? Es urgente que atendamos diferentes aspectos, lo que tiene que ver con políticas públicas, la consolidación de un tejido social armónico e invertir más en infraestructura.Es fundamental resolver el tema del agua, prácticamente necesitamos el triple para consumo. Por supuesto, necesitamos atender la inseguridad, mientras no nos sintamos seguros no vamos a mejorar. Otro tema fundamental es la movilidad; estamos ya terminando de desarrollar lo que será el Programa de Ordenamiento Territorial, con el que se evitarán desplazamientos sin sentido.

¿Cuáles son sus fortalezas? Yo puedo decirlo de manera muy clara que tengo una trayectoria impecable en materia de servicio público, nunca he tenido una observación, nunca he tenido un señalamiento, a pesar de haber tenido responsabilidades importantes.