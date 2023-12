Arranca Coyoacán operativo ‘Blindaje Navideño 2023’

Con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de las familias coyoacanenses que tomen días de asueto en estas fechas, así como de reforzar la vigilancia en las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, la Alcaldía Coyoacán inició el operativo especial de vigilancia “Blindaje Navideño 2023”, pues nuestra prioridad es mantener a la baja los índices delictivos y brindar tranquilidad en esta época decembrina, dijo el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar.

En este operativo participan el plan de seguridad humana, Escudo Coyoacán, en compañía de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la demarcación (UGIRPC- COY), en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SSC).

Al dar el banderazo de salida a las unidades de patrullaje, el alcalde Giovani Gutiérrez, indicó que, con este “Blindaje Navideño 2023”, se da certeza a quienes viven, transitan o visitan la alcaldía, para poder caminar tranquilos por las calles, en sus plazas en los espacios públicos.

“Todos nuestros recursos humanos y técnicos estarán enfocados en velar por la seguridad en zonas habitacionales y plazas públicas durante esta temporada decembrina. Los elementos de Escudo Coyoacán y de Protección Civil estarán cerca de las y los vecinos, para atender su llamado”, dijo.

Gutiérrez Aguilar señaló que el dispositivo de seguridad estará vigente hasta el seis de enero de 2024 y añadió que, con el “Blindaje Navideño”, se abonará para seguir entre las demarcaciones más seguras de la Ciudad de México, toda vez que la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI indica que más del 50% de los coyoacanenses se sienten seguros de vivir en la alcaldía.

En su oportunidad, Aurora Monserrat Cruz Ramírez, directora general de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional, recalcó que “se reforzará la vigilancia de los lugares más concurridos, plazas comerciales y parques donde se reúnen las familias, así como zonas habitacionales. También, destacó que, Escudo Coyoacán desplegará un estado de fuerza de 465 policías y 80 unidades en las cinco coordinaciones territoriales: Coyoacán, Universidad, Taxqueña, Xotepingo y Culhuacán.

Anuncian medidas de Protección Civil

Respecto a las medidas de Protección Civil por “Blindaje Navideño”, la alcaldía Coyoacán, a través de la UGIRPC, emitió una serie de recomendaciones como son: mantener hidratados los árboles de navidad naturales para evitar sean una posible fuente de ignición; no sobrecargar contactos para evitar cortocircuitos; también evitar en la medida de lo posible, el uso de pirotecnia y no dejarla en manos de menores de edad, pues la manipulación debe estar supervisada por un adulto porque estos no son un juego.

El funcionario dijo que, en caso de hacer uso de estos artículos es preciso que sea en lugares abiertos, guardando una distancia de por lo menos dos metros con respecto a otras personas presentes; ya encendidos no se les deben seguir sosteniendo con la mano; advirtió que no se debe lanzar pirotecnia cerca de viviendas, hojas secas, basura, plásticos, líquidos de limpieza, automóviles, tanques de gas o cualquier material inflamable, También indicó que por ningún motivo se debe guardar pirotecnia en los bolsillos.

Acompañado por las directoras de Desarrollo Social y de Obras y Servicios Urbanos, también se recomendó no dejar velas ni luces navideñas encendidas por tiempo prolongado y desconectarlas antes de irse a dormir.

Reiteró la importancia de, ante la época de frío, no utilizar anafres dentro de lugares cerrados y en caso de usar algún calefactor, es preciso contar con una ventilación adecuada para evitar intoxicaciones por monóxido de carbono.

