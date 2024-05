'Canelo' Álvarez recibe la peor e inesperada noticia en su carrera después de vencer a Jaime Munguía

El boxeador tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez venció el pasado 4 de mayo al tijuanense Jaime Munguía en su primera pelea en el 2024. Sin embargo, casi un mes después de dicho combate, el jalisciense recibió una inesperada y difícil noticia, que podría ser la peor al menos en los más recientes años.

Esto se debe a que, de acuerdo con información del sitio BoxingScene, el oriundo de Guadalajara estaría considerando seriamente renunciar a su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), luego del ultimátum que el organismo le puso para enfrentar al cubano William Scull, el retador obligatorio.

Después de vencer al estadounidense Caleb Plant el 6 de noviembre del 2021, el 'Canelo' Álvarez se proclamó campeón de los pesos supermedianos; título que dejaría de tener si no mide fuerzas ante el pugilista caribeño de 31 años de edad.

El 'Canelo' Álvarez perdería su cinturón de peso supermediano si no enfrenta al cubano William Scull. Foto: Tomada de X @josejuangelmx

Según el reglamento, Álvarez Barragán está obligado a enfrentarse a William Scull, quien a pesar de no ser tan conocido presume de estar invicto después de 22 victorias en la misma cantidad de pleitos.

El boxeador cubano se impuso al estadounidense Sean Hemphill el pasado 4 de mayo en la misma cartelera en la que el 'Canelo' Álvarez venció a Jaime Munguía por decisión unánime en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

La cartelera que encabezarían 'Canelo' y Crawford

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez no tiene confirmado a su rival para su próxima pelea, pero hay un fuerte rumor que indica que sería el estadounidense Terence Crawford, campeón mundial indiscutido en dos divisiones diferentes de peso y uno de los mejores púgiles libra por libra de la actualidad.

El 'Canelo' Álvarez y Terence Crawford protagonizarían la pelea estelar de la cartelera que generaría grandes expectativas, pues sería una velada de cinco combates en los que se enfrentaría México ante Estados Unidos, todo gracias al jeque Turki Alalshikh.

Don Turki, uno de los rostros más importantes del boxeo en la actualidad, estaría planeando hacer una función de box entre mexicanos y estadounidenses, siendo 'Canelo' vs Crawford el platillo principal y como coestelar el pleito entre Jaime Munguía y Caleb Plant.

Esas dos peleas serían las más probables, pues después hay múltiples combates potenciales para el resto de las tres peleas principales, como Isaac 'Pitbull' Cruz vs Ryan García, William Camarón Zepeda vs Shakur Stevenson y Juan Francisco 'Gallo' Estrada vs Jesse Bam Rodríguez.

