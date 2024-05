'Canelo' Álvarez rompe el silencio acerca de posible pelea contra Terence Crawford

El boxeador tapatío Saúl 'Canelo' Álvarez habló acerca de una posible pelea contra el estadounidense Terence Crawford, esto luego de que el jeque árabe Turki Alalshikh aseguró que ya está trabajando para que el combate se materialice.

En su torneo "No Golf, No Life", el pugilista jalisciense aseguró que no le tiene miedo a Terence Crawford ni al cubano William Scull, el rival mandatorio que le habría impuesto la Federación Internacional de Boxeo (FIB), aunque dejó en claro que lo hará bajo sus condiciones.

"Yo nací para pelear con quien sea, obviamente con los términos que me convenga", dijo al respectó el 'Canelo' Álvarez.

'Canelo' Álvarez podría enfrentar a Terence Crawford. Foto: Tomada de X @Infinity_MMA

En alusión al combate ante William Scull, el originario de Guadalajara se limitó a decir que se enteró de la orden de la FIB por su entrenador Eddy Reynoso, pero que todavía no han ahondado al respecto.

"Eso me comentó Eddy (Reynoso), pero he estado ocupado y no hemos profundizado sobre ese tema. Tengo que ver a mi equipo de trabajo y ver qué es lo que sigue", indicó el pugilista de 33 años de edad.

El 'Canelo' Álvarez defendió exitosamente su título mundial indiscutido de las 168 libras el pasado 4 de mayo después de superar al también mexicano Jaime Munguía por decisión unánime, en una pelea que se realizó en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

¿Quién es el jeque que quiere la pelea entre 'Canelo' y Crawford?

Turki Alalshikh es un asesor de la Corte Real del Reino de Arabia Saudita bajo el rango de ministro. Tiene 42 años de edad y ocupa el cargo de presidente de la Autoridad General de Entretenimiento por Real decreto.

Este jeque se graduó en la King Fahad Security College en el 2001 con una licenciatura en Ciencias de la Seguridad. Después de trabajar en varios sectores del gobierno, fue nombrado Asesor de la Corte Real en el 2015 y dos años más tarde fue promovido a Consejero Real con rango de Ministro.

Turki Alalshikh también es, desde el 2019, el actual propietario del Almería de LaLiga de España, equipo en el que milita el defensa mexicano César Montes; aunado a que preside la Federación Islámica de Deportes Solidarios.

Se estima que el patrimonio de este jeque árabe hasta el 2022 era de 2.1 miles de millones de euros.

