El influencer Farruko Pop murió y fue hallado sin vida en una fosa clandestina en Guatemala, hecho que ha conmocionado a América Latina, por lo brutal del caso, ya que el joven cantante tenía solo 18 años.

De acuerdo con la información, el famoso creador de contenido habría muerto, luego de haber salido a una cita romántica con una mujer.

Sin embargo, después se reportó que las autoridades de Guatemala encontraron el cuerpo de influencer en una fosa clandestina en la ciudad capital de ese país y revelaron que su cuerpo tenía signos de violencia y aparentemente la causa de muerte fue por estrangulamiento.

Con cámaras de seguridad, la policía de Guatemala logró trazar la ruta del recorrido que hizo Farruko Pop antes de morir.

Filtran los perturbadores videos de la muerte de Farruko Pop

Tras la muerte de Farruko Pop en redes sociales se difundieron unos videos perturbadores que desataron la polémica entre los usuarios.

Uno de esos videos fue uno que el propio Farruko Pop subió días antes de desaparecer, se trata de un breve clip que fue retomado el pasado 24 de mayo, en el que el influencer contó que tuvo un terrible sueño en el que se vio que estaba en el cielo.

El sueño que tuvo Farruko Pop. pic.twitter.com/UXvk8TtbL2 — Carolina Gamazo (@carolgamazo) May 26, 2024

“No sé qué me va a pasar, me deja un poco triste, me empecé a ver en el cielo, como si fuera estoy bien”, contó Farruko Pop en un video. Aseguró que había una nube llena de lodo y que la gente se empezó a reunir y después vio a un amigo suyo.

El video ha causado conmoción, pues los usuarios aseguran que él soñó con el día de su muerte. “Qué raro, dice que veía lodo, y lo encontraron enterrado”, “Él lo predijo”, fueron algunos de los comentarios.

Otro de los perturbadores videos es uno que se filtró de Farruko Pop en la morgue, los familiares del influencer asistieron a reconocer el cuerpo. Se observa que un hombre abraza el cuerpo del creador de contenido mientras llora inconsolablemente.

El cuerpo del influencer está tapado con una sábana y solo se puede ver una parte de la cabeza y del pelo del creador de contenido. El video ha causado indignación porque los usuarios vieron como una falta de respeto que se filtrara el desgarrador video del cuerpo de Farruko Pop.