Cae ceniza en la Ciudad de México; seis alcaldías serán las más afectadas

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Protección Civil informó que en las siguientes horas habrá caída de ceniza en la mayor parte de la Ciudad de México.

Sin embargo, aclaró que en las alcaldías Coyoacán, Iztapalapa, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco puede generarse mayor cantidad de caída.

Habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón reportaron que desde las 10:00 horas de este viernes comenzaron a percibir la ceniza en las calles y en los autos, lo que los sorprendió mucho ya que no se esperaban esa situación.

“Salí por mi pan para desayunar y noté que estaba como lloviendo, regresé por mi paraguas, pero me di cuenta que no era agua, sino ceniza. Mi auto tiene mucha cenia y no sé cómo limpiarlo porque dicen que se raya”, explicó uno de ellos, entrevistado por La Razón.

De acuerdo a la dependencia local, en imágenes de la NOAA en Estados Unidos se observa pluma de ceniza volcánica desplazándose al oeste-noroeste.

