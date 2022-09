Celebra Sheinbaum que permanezca prisión preventiva oficiosa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de retirar la propuesta sobre la cancelación de la prisión preventiva oficiosa.

“Me parece muy bien y me parece adecuado que se haya retirado y que se siga debatiendo, aparte de que la Corte se estaba volviendo constituyente”, detalló en conferencia.

La mandataria local dijo que el problema es que es que hay muchos delitos, particularmente los relacionados con la delincuencia organizada, además de corrupción en el Poder Judicial pero si se le deja a criterio del juez, y el delincuente es una persona que genera violencia y recursos, lo pone en una situación de amenaza.

“Lo he manifestado en diversas ocasiones, este argumento que hay muchas personas inocentes y pobres en la cárcel es cierto, hay que resolverlo y atenderlo, lo que me parece es que sea así porque existe la prisión preventiva oficiosa, más bien es porque no hay posibilidades de defensa”, aseveró.

Sheinbaum Pardo dijo que con la prisión preventiva oficiosa, se avanza en la realidad que vive el país, pues la prisión justificada no resuelve los problemas.

