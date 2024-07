Celebran en Cuajimalpa 'Día Mundial del Perro' con inauguración de Clínica Veterinaria y Crematorio.

Max estaba listo y las 9:30 de la mañana para ser parte, junto a sus humanos, de la Caminata Perruna 2K, organizada por la alcaldía Cuajimalpa, en el marco del Día Mundial del Perro, que se celebra este 21 de julio. Pero no sólo eso, tanto él como decenas de perritos y perritas serían testigos de la inauguración de una clínica veterinaria y un crematorio, en la demarcación.

Tanto Adrián Rubalcava, exalcalde de Cuajimalpa, como el alcalde Carlos Gómez Hernández, acompañados por la diputada local electa, Brenda Ruiz y el diputado federal electo Carlos Madrazo, cortaron el lazo que inauguró esta Clínica Veterinaria y Crematorio que dará servicio a decenas de animales sintientes no sólo de Cuajimalpa, sino del resto de las alcaldías de la Ciudad de México.

La clínica cuenta con quirófano y ultrasonido

Como invitado en la inauguración de esta Clínica Veterinaria y Crematorio en Cuajimalpa, Rubalcava declaró que este es un proyecto que se venía preparando desde hace tiempo y hoy es una realidad. "Estoy muy contento porque este era un proyecto que visualizamos hace muchos años. Cuajimalpa tenía la necesidad urgente de poder atender con amor y cariño a esos animalitos que nos dan tanto amor todos los días y que a veces, lamentablemente por las condiciones económicas, no podemos darles la mejor atención para atender temas de salud. Esta administración hoy encabezada por Carlos Gómez visualizó la posibilidad de tener una clínica veterinaria que pudiera brindarles a muy bajo costo la atención a estos animalitos".

La veterinaria tiene un vestíbulo en donde los dueños de los animalitos podrán esperar cómodamente mientras los especialistas los atienden a manera de sala de espera. Cuenta con oficinas administrativas, una zona en donde se tratará tanto a perros como a gatos y una zona más en donde se tratará a perros y gatos infecciosos. "¿Esto qué quiere decir? Que está separado y aislado del resto del complejo para que no se transmitan las infecciones de un lugar a otro. Es exactamente como funciona un hospital de humanos. Se montó un ultrasonido, que es difícil encontrar en una veterinaria. Cuando nuestras mascotas se lastiman siempre nos dicen: 'tienes que ir a sacar la radiografía a no sé dónde' y mientras nuestro peludito está sufriendo. La idea es que aquí mismo podamos atender eso", explicó Rubalcava.

Cuentan también con un quirófano, un cuarto para veterinario residente, para que pueda dormir el especialista que se encarga de atender las emergencias de 24 horas. Una cocina, un comedor, sanitarios para hombres y mujeres. La consulta, indicó uno de los especialistas a La Razón, tendrá un costo de 26 pesos.

El crematorio, necesario para la comunidad

Uno de los aspectos que tanto Adrián Rubalcava como Carlos Gómez destacaron de la clínica, es que tiene su propio crematorio, el cual, de acuerdo a los expertos presentes en el lugar, tiene una capacidad de 150 kilos y que, además, pueden incinerar a 4 o 5 perros al mismo tiempo.

Esto último, recalcan las autoridades, no significa que en todos los casos incineran igual, pues cuando es más de un perrito, es porque no reclaman los cuerpos de los animalitos y se hace una incineración comunitaria. En el caso de aquellos que han perdido a una mascota y requieran el servicio, se les otorga de manera individual.

"Además del dolor que genera la pérdida de un ser que nos da tanto amor, lo primero que pensamos es: ¿ahora qué vamos a hacer? Y hay servicios de crematorio, pero los servicios de crematorio los tienen en las zonas, diría nuestro presidente 'fifís' y luego es difícil poder llegar, porque se aprovechan del dolor de la gente. Aquí tenemos el crematorio de la cooperativa Palo Alto y entonces se decidió del lado izquierdo, hacer un crematorio especial para nuestras mascotas", reiteró Rubalcava.

Una obra de más de 20 millones de pesos

Por su parte, el alcalde de Cuajimalpa , Carlos Gómez, informó que la Clínica Veterinaria y Crematorio tuvieron un costo de más de 20 millones de pesos y "fue ejercido el año pasado. Esta es una reinauguración porque ya estaba funcionando la clínica, estábamos dando consultas desde el año pasado. El alcalde Rubalcava en su momento se preocupó mucho por las mascotas, entonces es una clínica de primer nivel y de las pocas que hay en la Ciudad de México".

Por último y en referencia a su futuro político, Adrián Rubalcava indicó que habrá noticias pronto, pero que, hasta el momento, no ha recibido invitación para trabajar con la virtual jefa de gobierno electa de la Ciudad de México, Clara Brugada. "De la Ciudad de México no, ya hay algunas propuestas que estarán anunciándose en próximas fechas. Sigo a la espera de que se haga un anuncio institucional y formal, pero estoy contento, me siento contento, las decisiones que tomé en su momento creo que fueron las correctas. En el proceso electoral se marcó con claridad cuál era la preferencia de la ciudadanía y siempre estaré formando parte del proyecto que la ciudadanía quiera", sentenció.

