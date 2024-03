Chertorivski buscar traer al Necaxa

El candidato de Movimiento Ciudadano a la Jefatura de Gobierno, Salomón Chertorivski Woldenberg, se comprometió a que, de ganar los comicios, hará lo posible para que el club de futbol, Necaxa, regrese a jugar al Estadio Azteca.

Por medio de un video que publicó en redes sociales, el candidato dijo que Los Rayos, como también se le conoce a ese equipo, nunca se tuvieron que ir del Estadio Azteca. Fue en agosto de 2023 cuando la escuadra se mudó al Estadio Victoria, en Aguascalientes.

“Hoy quiero decirles que una de mis grandes propuestas cuando sea Jefe de Gobierno es que vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para que el Necaxa vuelva a jugar en el Estadio Azteca, el lugar donde nunca se tuvo que ir”, dijo a las afueras del Azteca.

El emecista recordó que comenzó a visitar el Estadio Azteca a partir de los años 80, y si bien vio perder a su equipo, también celebró el campeonato contra Cruz Azul y después contra Celaya.

Anteriormente, el expresidente del club, Justino Compeán, comentó que el cambio de sede se debió a que no había ingresos y no había rating, lo que complicaba la situación al no tener patrocinadores para uniformes y otras cuestiones.

Salomón Chertorivski compartió que en el Azteca se celebrará por tercera ocasión la Copa del Mundo y adelantó que el lunes cuando presentará sus programa y propuestas de deporte para la capital.

En el encuentro se presentará Macky González, quien es integrante del consejo asesor del candidato, experta en deporte, alto rendimiento, vida saludable y políticas públicas deportivas. También, es reconocida por ser deportista, atleta y creadora de contenido, así como candidata de Movimiento Ciudadano a diputada federal por el distrito 8.

“Al terminar la conferencia tendremos una actividad deportiva junto con Macky y todos los vecinos que gusten acompañarnos en el parque Huayamilpas de Coyoacán, el evento comenzará en punto de las 10:00 de la mañana”, convocó.