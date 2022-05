Claudia Sheinbaum celebra modificaciones al IECM

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum celebró la aprobación en lo general del dictamen que modifica la estructura orgánica del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).

En conferencia mencionó que las protestas que se llevaron a cabo en el Congreso local se deben principalmente a resistencias de parte de partidos políticos, que buscan beneficios o interesas personales.

“Son resistencias para ampliar el proceso democrático, lo que se discute son cuotas de partidos políticos contra a la democracia, frente a un sistema democrático hacia futuro, pero que bueno que se aprobó en lo general e hicieron un proceso para que se perdiera el cuórum y agradezco a los diputados que se han mantenido ahí”, destacó.

La mandataria capitalina dijo que la democracia no tiene por qué estar asociada a partidos políticos, porque la hacen los ciudadanos y el pueblo, no un sistema que ha sido ampliado y que se ha dedicado a beneficiar a unos cuantos, “es la representación del pueblo y no de unos cuantos en un instituto electoral”, indicó.

