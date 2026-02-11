Senado aprueba reducción de jornada laboral de 48 a 40 horas semanales

El Pleno del Senado de la República, en una fotografía ilustrativa.

El Pleno del Senado de la República aprobó la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas semanales, sin dos días de descanso obligatorios y que aplicará gradualmente hasta 2030.

Por unanimidad en lo particular, con 121 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones , y en lo general, con 103 a favor, 15 en contra y cero abstenciones, la Cámara alta avaló la reforma constitucional al artículo 123, en una sesión que generó debate entre fuerzas políticas sobre sus alcances y beneficios reales para los trabajadores mexicanos.

La iniciativa presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue aprobada tras una intensa discusión en la que legisladores de diversos partidos expresaron posturas encontradas sobre una reforma que, según sus promotores, representa “la primavera laboral de México” y que, según críticos, constituye “una justicia a medias” al mantener seis días de trabajo con un solo día de descanso en lugar de establecer dos días de descanso obligatorios.

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre, presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, defendió la reforma como un acto de justicia histórica. “Esta reforma tiene nombre y apellido, son las y los trabajadores que salen de casa antes de que amanezca y regresan cuando ya es de noche”, afirmó durante su intervención.

El dictamen, que integra iniciativas de diversas fuerzas políticas y fue aprobado por unanimidad en comisiones, establece una implementación gradual que iniciará en 2027 con 46 horas semanales y alcanzará las 40 horas hasta 2030.

“El dictamen reconoce la necesidad de una implementación gradual y ordenada que considere las particularidades de los sectores productivos”, explicó Bañuelos de la Torre.

El senador Enrique Insunza Cázarez, de la Comisión de Estudios Legislativos, destacó que la reforma recupera el espíritu del constituyente de 1917. Citó al diputado Heriberto Jara: “La jornada máxima de 8 horas no es sencillamente un aditamento para significar que es bueno que solo se trabaje ese número de horas. Es para garantizar la libertad de los individuos , es precisamente para garantizar su vida”.

Sin embargo, la oposición expresó reservas significativas. El senador Clemente Castañeda Hoeflich, de Movimiento Ciudadano, advirtió que “esta reforma tal cual está planteada, no cumple con algunas demandas de las y los trabajadores”.

Señaló tres problemas centrales: no establece dos días de descanso obligatorios, abarata las horas extras al extenderlas de 9 a 12 semanales con pago doble, y posterga los beneficios hasta 2030.

La senadora Carolina Viggiano Austria, del PRI, dio lectura en tribuna a un comunicado de las principales centrales obreras del país que advirtieron sobre riesgos en la reforma.

“No es verdad que las centrales de trabajadores estén de acuerdo con esta reforma”, afirmó la legisladora.

cehr