Coyoacán arranca operativo 'Vacaciones Seguras Semana Santa'.

Con la finalidad de salvaguardar el patrimonio de las y los coyoacanenses que tomen días de asueto en estas fechas, así como de reforzar la vigilancia en las colonias, pueblos, barrios y unidades habitacionales, la alcaldía Coyoacán dio arranque al operativo especial de vigilancia “Vacaciones Seguras Semana Santa”, donde participan las áreas de auxilio, principalmente la dirección general de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional, en compañía de la Unidad de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (UGIRPC- COY). Este operativo se lleva a cabo en coordinación con la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de México (SSC).

Al dar el banderazo de salida a las unidades de patrullaje, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, indicó que, durante el operativo elementos de Escudo Coyoacán y Protección Civil, intensificarán la proximidad vecinal para vigilar cada hogar y cada colonia; y por supuesto, apoyando para que las conmemoraciones de Semana Santa transcurran con orden y tranquilidad en los pueblos y barrios de la demarcación.

Gutiérrez Aguilar recalcó que, el plan de seguridad humana Escudo Coyoacán comprende la división de los cinco sectores en que está segmentada la demarcación, (Coyoacán, Universidad, Taxqueña, Xotepingo y Culhuacán) en 45 cuadrantes para facilitar la vigilancia territorial y se habilitó desde el año pasado igual número de líneas telefónicas que están a disposición de la población para reportar emergencias por cuadrante.

“Esta temporada es muy significativa en nuestra alcaldía, como corazón cultural de la Ciudad de México, en los pueblos y barrios, se viven las tradiciones. Queremos que la única preocupación de quienes participan en ellas, sea la de disfrutar de una experiencia única, por ello, nos encargaremos de proteger a cada vecina, vecino y sus hogares, a cada visitante y a cada persona que transita por nuestra demarcación”, dijo.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar dio el banderazo de salida a las unidades de patrullaje. Foto: Especial.

De acuerdo con el alcalde, “Vacaciones Seguras Semana Santa”, también reforzará la vigilancia de los lugares emblemáticos de la demarcación para ofrecer a las y los visitantes una estancia tranquila. “Con este operativo, nos mantendremos cerca de todas y todos ustedes, para que puedan disfrutar en esta temporada del gran museo que es Coyoacán, de sus pueblos, barrios, de sus mercados”, subrayó.

Al hacer uso de la voz, el director general de Gobierno y Asuntos Jurídicos, Obdulio Ávila Mayo, señaló que la seguridad es prioridad en para la administración de Giovani Gutiérrez, por lo que se instrumentó la política de seguridad humana denominada Escudo, ”que tiene ya frutos que ofrecer, y uno de ellos es una encuesta como una institución que es el Inegi, que es un órgano constitucional autónomo ha señalado durante tres trimestres consecutivos que Coyoacán es de las alcaldías con mejor percepción de la seguridad pública en la Ciudad de México.

El funcionario añadió que los buenos resultados en la materia se deben también al trabajo coordinado que se realiza con el gobierno de la CDMX y federal.

Por su parte la directora general de Seguridad Ciudadana y Coordinación Institucional, recomendó a la comunidad coyoacanense evitar compartir en redes sociales detalles de sus vacaciones como fechas de salida y regreso, asegurarse de dejar bien cerradas puertas y ventanas, además, mencionó que “es de utilidad solicitar a algún amigo o familiar que puedan verificar si nuestra casa se encuentra bien en el periodo en el que no estemos”, apuntó.

El alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar, indicó que, durante el operativo elementos de Escudo Coyoacán y Protección Civil, intensificarán la proximidad vecinal para vigilar cada hogar y cada colonia. Foto: Especial.

En su oportunidad, el director de la UGIRPC de la demarcación, hizo un llamado a las y los vecinos a cerciorarse, antes de salir del domicilio, de dejar cerradas las llaves del gas, no dejar luces encendidas, no dejar veladoras prendidas, revisar sus que sus automóviles estén en óptimas condiciones si es que planean salir por carretera, no manejar cansados ni bajo la influencia del alcohol, e hizo especial énfasis en el cuidado de las y los niños, así como de personas mayores ante las altas temperaturas.

“En esta época de calor es importante no exponerse por tiempos prolongados a los rayos solares para evitar insolación y golpes de calor, mantenerse hidratado, utilizar bloqueador solar y dar especial atención a personas con problemas de salud, adultos mayores y niños”, aseveró.

En el operativo “Vacaciones Seguras Semana Santa” participa un estado de fuerza de 472 elementos de Escudo Coyoacán, más la intervención de las dependencias de seguridad del gobierno local y federal, además del apoyo de ambulancias y dispositivos de Protección Civil.

