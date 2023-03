Ana Francisca Vega abandona Foro TV ¿ya tiene nuevo noticiero?

Ana Francisca Vega anunció que se va del canal Foro TV, tras haberle dedicado 13 años a su empresa matriz, Televisa.

A través de su cuenta de Twitter, Ana Francisca Vega afirmo estar agradecida por la empresa y con “con las personas que en estos años me han acompañado’.

“Hoy es mi último día al aire en Foro TV. Me quedo con todo lo bueno que me han dejado sus directivos, productores, reporteros, redactores, equipo técnico y toda la gente con la que he compartido momentos importantes”, compartió.

No obstante, Ana Francisca Vega no dejará de salir en las pantallas del pueblo de México, pues adelantó cuáles serán sus próximos proyectos, siendo uno de ellos una “sorpresa” en MVS Noticias.

“Nos tiene muy emocionados y refuerza nuestro compromiso por llevarles todos los días la mejor información y análisis. Pronto compartiré detalles de todo lo que viene”, remarcó Ana Francisca Vega.