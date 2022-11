¿Juan Soler abandonará Sale el Sol por volver a las telenovelas?

Juan Soler regresará a las telenovelas con "El amor invencible", uno de los nuevos proyectos de Juan Osorio, por el cual sus fans se preguntan si abandonará el matutino "Sale el sol".

En entrevista su mismo matutino, Juan Soler habló acerca de su participación en "El amor invencible", telenovela en la cual actuará junto a Angelique Boyer y Danilo Carrera.

"Mi personaje es un personaje por invitación, fue escrito muy sobre mi persona; entonces, para empezar, es un honor enorme que me hagan un personaje a la medida y entrar para reforzar la historia y ser un parteaguas dentro de esta historia, es un personaje que me va a gustar mucho interpretar", dijo.

Cuando le preguntó si va a dejar “Sale el Sol”, Juan Soler afirmó que está muy contento con su participación en el programa, por lo que no quería abandonarlo:

"Me siento muy a gusto en 'Sale el Sol', me siento parte de y no quiero dejarlo, la verdad", declaró.

Tras ello, su compañera Mónica Noguera reiteró que Juan Soler va a continuar en el matutino:

"Lo importante es decir que, Juanito va a trabajar, pero se queda con nosotros en 'Sale el Sol'; no se nos va", remarcó.