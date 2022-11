¡No pudo! Yahir revela que no volverá a conducir un programa: "Es muy difícil"

Yahir dio pena ajena y cringe cuando condujo “La Academia 20 años”, pues fue severamente criticado por su pobre desempeño y nula experiencia al frente de un programa del tipo.

Es por ello que Yahir afirmó que no volver a conducir un programa en vivo, pues es algo muy difícil en lo que no tiene experiencia.

Yo viendo como conduce Yahir y como canta Rubí en la academia #LaAcademia #SabadoDeAcademia pic.twitter.com/UvKgIgIpfY — Morrilla Toxica. (@MorrillaToxica) June 19, 2022

En entrevista con la prensa, Yahir señaló que la única posibilidad de que vuelva a conducir un programa sería si es grabado, pues en directo no ocurrirá jamás: “no, no. Tal vez grabado, en vivo, no. En vivo es muy, muy, muy, difícil”.

Penúltimo concierto de la academia y Yahir no avanzó ni un poquito en la conducción, bueno hasta Rubí que no canta se le ve una mayor evolución.. #FinalLaAcademia pic.twitter.com/lVuL85QVbL — chiquistriquis (@UnTalJos3) August 14, 2022

“Se necesita mucha experiencia para ser un gran conductor en vivo y más en un programa así, dominical… Siendo honestos yo pensé que iba a ser más fácil, no lo fue”, agregó.

Finalmente, Yahir reiteró que podría conducir de nuevo un programa si es pregrabado: “A lo mejor con un programa grabado, con más relajación, más tranquilo y adaptándonos y con un poco más de experiencia en el terreno, podría ser”.