Toñita afirmó hace unos días que tuvo un amorío muy candente con Yahir cuando ambos se conocieron hace años en “La Academia”; no obstante, el cantante tiene otros datos al respecto.

Y es que Toñita aseguró que: “No tuvimos una relación como tal, pero sí tuvimos algo qué ver mucho tiempo, varios años”.

“Teníamos 23 años él y yo 22. Él era joven, yo era joven, él buscaba más alegría y yo quería algo más serio, y no se quiso, no se pudo, pero sí tuvimos nuestros queveres. Lo digo con todo respeto hacia la pareja que tengo y hacia la pareja que tenga”, abundó Toñita.

“Lo que yo viví con él, lo que yo pasé con él, lo disfruté y me gustó. Entonces, a mí no me vengan con el cuento de que ‘eres una mentirosa’, yo lo viví en carne propia, yo lo disfruté, yo lo gocé. Créanme, está muy bien de todo”, remarcó Toñita.

No obstante, en entrevista con “Chisme no Like”, Yahir dio su versión de la acalorada historia de Toñita:

“No, no. Sí lo dijeron, yo lo leí. No, la Toña y yo siempre nos hemos llevado pesado y siempre me agasaja y todo, pero no, para nada”, pronunció.