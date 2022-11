Santa Fe Klan hace llorar a Paquita la del Barrio en el escenario (VIDEO)

Santa Fe Klan hizo llorar a Paquita la del Barrio con un emotivo homenaje que le hizo durante los Premios de la Radio 2022.

Durante la premiación, Santa Fe Klan se arrodilló para cantar junto a Paquita la del Barrio las icónicas “Rata de dos patas” y “Se acabó”, para después abrazarla, cosa que conmovió a la ídola.

Por si fuera poco, Paquita la del Barrio recibió el premio por más de 50 años de trayectoria, el cual le fue entregado por Becky G.

“Paquita, gracias por tus años de luchar, por abrirnos caminos a las mujeres en esta industria. En nombre de Premios de la Radio te hago entrega de esta placa a los grandes de México por tu trayectoria”, le dijo la famosa.

#VIDEO 😲 Santa Fe Klan y Paquita la del Barrio juntos en el escenario pic.twitter.com/jle0KEZ7TX — RevistaRayas (@RevistaRayas) November 5, 2022

Paquita la del Barrio no dejó de agradecer: “estos momentos son los que le dan vida a uno. Tenía mucho tiempo que no cumplía con ms compañeros, créanme que me siento muy bien con todo ustedes, con todo el público”.

“No me queda más que decir muchas gracias, agradecerles lo que han sido conmigo y lo que siguen siendo y a mis compañeros que cada día es un experimento más, una cosa preciosa”, abundó Paquita.